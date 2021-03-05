Отомстил за 1,85 миллиона гривен долга: полиция задержала псевдоминера ТРЦ во Львове
Харьковские правоохранители задержали псевдоминера ТРЦ Victoria Gardens, который расположен во Львове. Злоумышленник таким странным образом мстил своему брату, который арендовал там помещение и задолжал ему 1,85 миллиона гривен.
Источник:полиция Харьковщины
Злоумышленник дважды "заминировал" торговый центр во Львове. Суд 4 марта избрал мужчине меру пресечения.
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Мужчина "минировал" ТРЦ во Львове из-за долга
- Злоумышленник несколько дней подряд, 24 и 25 января, сообщал о минировании ТРЦ Victoria Gardens, который находится на улице Кульпарковской.
- Правоохранители установили, что в полицию звонил 38-летний житель города Рубежное Луганской области, так как он имел мотив для совершения этого преступления.
- По результатам фоноскопической экспертизы, образцы голоса задержанного были тождественны голосу человека, сообщавшего о заминировании ТРЦ.
- Детективы выяснили, что таким образом мужчина хотел отомстить своему брату, который задолжал ему 1,85 миллиона гривен и арендовал помещение в Victoria Gardens.
Псевдоминера задержали в Харькове / Фото полиции Харьковщины
Мужчину взяли под стражу
Правоохранители открыли уголовное производство за "ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить до 8 лет за решеткой.
Правоохранители 4 марта провели обыск в доме задержанного. В этот же день Киевский районный суд Харькова избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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