Харьковские правоохранители задержали псевдоминера ТРЦ Victoria Gardens, который расположен во Львове. Злоумышленник таким странным образом мстил своему брату, который арендовал там помещение и задолжал ему 1,85 миллиона гривен.

Злоумышленник дважды "заминировал" торговый центр во Львове. Суд 4 марта избрал мужчине меру пресечения.

К теме Во Львове заминировали помещение ЛОГА и СБУ: фото

Мужчина "минировал" ТРЦ во Львове из-за долга

Злоумышленник несколько дней подряд, 24 и 25 января, сообщал о минировании ТРЦ Victoria Gardens, который находится на улице Кульпарковской.

Правоохранители установили, что в полицию звонил 38-летний житель города Рубежное Луганской области, так как он имел мотив для совершения этого преступления.

По результатам фоноскопической экспертизы, образцы голоса задержанного были тождественны голосу человека, сообщавшего о заминировании ТРЦ.

Детективы выяснили, что таким образом мужчина хотел отомстить своему брату, который задолжал ему 1,85 миллиона гривен и арендовал помещение в Victoria Gardens.



Псевдоминера задержали в Харькове / Фото полиции Харьковщины

Мужчину взяли под стражу

Правоохранители открыли уголовное производство за "ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить до 8 лет за решеткой.

Правоохранители 4 марта провели обыск в доме задержанного. В этот же день Киевский районный суд Харькова избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.