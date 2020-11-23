В Государственном художественном центре Львова открыли первую выставку
Во Львовском городском художественном центре 23 ноября открыли первую выставку под названием "Почему во Львове будут художницы". Она посвящена современному искусству, которое создают женщины.
Выставку можно посмотреть в Муниципальном художественном центре на улице Стефаника. Она продлится до 22 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Какая идея выставки "Почему во Львове будут художницы"
Экспозиция представит работы 14 художниц, которые образуют 7 диалогов:
- Жанна Кадырова – Алина Соколова;
- Вика Довгадзе – АнтиГонна;
- Влада Ралко – Алина Kлейтман;
- КinderAlbum – Катя Либкинд;
- Анастасия Руднева – Ксения Гнилицкая;
- Katarzyna Kozyra – Екатерина Ермолаева;
- Анна Сидоренко – Анна Звягинцева.
Сокуратор выставки, художник Олег Сусленко рассказал, что некоторые из художниц даже не подозревали о существовании друг друга.
Кто-то – очень широко известен в узких кругах. У кого-то роскошный опыт выставочной истории за рубежом, но у нас об этом ничего не слышали. О ком-то все слышали, но не знают, кто это. О ком-то все начали потихоньку забывать, хотя так не должно быть. А есть еще "новые, дикие", о которых тоже мало известно. Поэтому это будет не только выставка работ художниц, но и разговор о том, кто они, и почему мы должны посмотреть на их искусство,
– рассказал Сусленко.
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Когда можно посетить выставку
- Выставка "Почему во Львове будут художницы" будет экспонироваться до 22 января 2021 года. Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 21:00.
- Вход в Муниципальный художественный центр свободный. Однако, все посетители должны носить маску и пройти обязательный температурный контроль.
- В течение 2 месяцев в Государственном художественном центре будут проходить встречи с кураторами, авторские экскурсии и дискуссии, а сама экспозиция будет постоянно меняться.
- В двух залах экспозиции будут выставлять произведения 18+.
- Все анонсы событий в Государственном художественном центре можно посмотреть в фейсбуке.
Экспозиция будет постоянно меняться
"На старте у нас есть 7 диалогов, и каждой художницы есть условно свой кубический метр пространства галереи. Мы хотим дать возможность в течение выставки "передавать эстафету", чтобы каждая художница могла изменить диалог работ на стене и включить в него автора/авторку по своему усмотрению. Так мы у нас будет постоянно меняющаяся экспозиция", – добавил сокуратор выставки, художник Павел Ковач.
Выставка будет пополняться инклюзивными элементами. В частности, здесь запланирована звуковая экспликация части экспозиции, тактильный экспонат, а описание выставки будет дублироваться на листах шрифтом Брайля.
Искусство, которого не было во Львове
В первый год работы Муниципального художественного центра выставки объединят общей темой – "Искусство, которого не было во Львове". По словам руководительницы центра Ляны Мицко, каждая выставка будет сопровождаться параллельными дискуссиями, образовательными программами и коллаборациями, которые позволят еще больше углубиться в экспозиции.
Наша задача совместно с кураторами центра и экспертным советом – сделать это пространство максимально открытым и свободным для высказываний, сохраняя при этом непростые темы доминирующими. Думаю, именно первая выставка "Почему во Львове будут художницы" достойно поднимет этот дискурс на общегородской уровень,
– рассказала Мицко.
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