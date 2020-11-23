Во Львовском городском художественном центре 23 ноября открыли первую выставку под названием "Почему во Львове будут художницы". Она посвящена современному искусству, которое создают женщины.

Выставку можно посмотреть в Муниципальном художественном центре на улице Стефаника. Она продлится до 22 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какая идея выставки "Почему во Львове будут художницы"

Экспозиция представит работы 14 художниц, которые образуют 7 диалогов:

Жанна Кадырова – Алина Соколова;

Вика Довгадзе – АнтиГонна;

Влада Ралко – Алина Kлейтман;

КinderAlbum – Катя Либкинд;

Анастасия Руднева – Ксения Гнилицкая;

Katarzyna Kozyra – Екатерина Ермолаева;

Анна Сидоренко – Анна Звягинцева.

Сокуратор выставки, художник Олег Сусленко рассказал, что некоторые из художниц даже не подозревали о существовании друг друга.

Кто-то – очень широко известен в узких кругах. У кого-то роскошный опыт выставочной истории за рубежом, но у нас об этом ничего не слышали. О ком-то все слышали, но не знают, кто это. О ком-то все начали потихоньку забывать, хотя так не должно быть. А есть еще "новые, дикие", о которых тоже мало известно. Поэтому это будет не только выставка работ художниц, но и разговор о том, кто они, и почему мы должны посмотреть на их искусство,

– рассказал Сусленко.

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Когда можно посетить выставку

Выставка "Почему во Львове будут художницы" будет экспонироваться до 22 января 2021 года . Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

. Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход в Муниципальный художественный центр свободный . Однако, все посетители должны носить маску и пройти обязательный температурный контроль.

в Муниципальный художественный центр . Однако, все посетители должны носить маску и пройти обязательный температурный контроль. В течение 2 месяцев в Государственном художественном центре будут проходить встречи с кураторами, авторские экскурсии и дискуссии , а сама экспозиция будет постоянно меняться.

, а сама экспозиция будет постоянно меняться. В двух залах экспозиции будут выставлять произведения 18+.

Все анонсы событий в Государственном художественном центре можно посмотреть в фейсбуке.

Экспозиция будет постоянно меняться

"На старте у нас есть 7 диалогов, и каждой художницы есть условно свой кубический метр пространства галереи. Мы хотим дать возможность в течение выставки "передавать эстафету", чтобы каждая художница могла изменить диалог работ на стене и включить в него автора/авторку по своему усмотрению. Так мы у нас будет постоянно меняющаяся экспозиция", – добавил сокуратор выставки, художник Павел Ковач.

Выставка будет пополняться инклюзивными элементами. В частности, здесь запланирована звуковая экспликация части экспозиции, тактильный экспонат, а описание выставки будет дублироваться на листах шрифтом Брайля.

Искусство, которого не было во Львове

В первый год работы Муниципального художественного центра выставки объединят общей темой – "Искусство, которого не было во Львове". По словам руководительницы центра Ляны Мицко, каждая выставка будет сопровождаться параллельными дискуссиями, образовательными программами и коллаборациями, которые позволят еще больше углубиться в экспозиции.

Наша задача совместно с кураторами центра и экспертным советом – сделать это пространство максимально открытым и свободным для высказываний, сохраняя при этом непростые темы доминирующими. Думаю, именно первая выставка "Почему во Львове будут художницы" достойно поднимет этот дискурс на общегородской уровень,

– рассказала Мицко.

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Интересно! Львовский художественный муниципальный центр открылся 19 октября на улице Стефаника, 11. В современном культурном пространстве есть галерея с выставочной площадью 100 квадратных метров, лекторий, медиатека и кафе. Работа над созданием центра продолжалась с ноября 2019 года.