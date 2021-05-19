Строительство мусороперерабатывающего завода будут финансировать за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Кредитное соглашение с финучреждением подписали еще в 2018 году.

Интересно В центре Львова появится автоматизированная уборная за 4 миллиона гривен: фото

Строить завод начнут летом

Руководитель ЛКП "Зеленый город" Святослав Евтушенко рассказал, что строительство мусороперерабатывающего завода начнут летом 2021 года.

Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития подписано давно. В бюджете города уже предусмотрели средства на обязательные платежи и местный вклад. Осталось завершить некоторые юридические процедуры, заключить договор с подрядчиком и получить разрешение на строительство,

– отметил чиновник.

По словам Евтушенко, город находится в нескольких шагах от строительства завода. Договор с исполнителем планируют заключить в течение месяца. После этого он сразу начнет проводить строительные работы. Строительство завода планируется завершить через 2 года. Сейчас на участке, где его будут строить, уже почти год работает станция компостирования.

"Мы ввели отдельный сбор пищевых отходов и начали изготовление компоста. Сейчас мы под открытым небом перерабатываем органические отходы и нет никакого запаха. А это основное опасение людей в отношении мусороперерабатывающего завода", – отметил Евтушенко.

Читайте также Не хватает денег в бюджете: Львов планирует взять 390 миллионов гривен кредита

Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове