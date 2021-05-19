Строительство мусороперерабатывающего завода будут финансировать за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Кредитное соглашение с финучреждением подписали еще в 2018 году.
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Строить завод начнут летом
Руководитель ЛКП "Зеленый город" Святослав Евтушенко рассказал, что строительство мусороперерабатывающего завода начнут летом 2021 года.
Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития подписано давно. В бюджете города уже предусмотрели средства на обязательные платежи и местный вклад. Осталось завершить некоторые юридические процедуры, заключить договор с подрядчиком и получить разрешение на строительство,
– отметил чиновник.
По словам Евтушенко, город находится в нескольких шагах от строительства завода. Договор с исполнителем планируют заключить в течение месяца. После этого он сразу начнет проводить строительные работы. Строительство завода планируется завершить через 2 года. Сейчас на участке, где его будут строить, уже почти год работает станция компостирования.
"Мы ввели отдельный сбор пищевых отходов и начали изготовление компоста. Сейчас мы под открытым небом перерабатываем органические отходы и нет никакого запаха. А это основное опасение людей в отношении мусороперерабатывающего завода", – отметил Евтушенко.
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Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове
- Во Львове в феврале 2018 года объявили тендер на проект мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой, 12.
- В начале июня мэр города Андрей Садовый подписал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития.
- На строительство мусороперерабатывающего комплекса и рекультивации Грибовицкой свалки выделили 35 миллионов евро.
- В конце 2018 года горисполком согласовал проектирование будущего мусороперерабатывающего завода.
- В 2020 году ЕБРР утвердил победителя международного тендера на строительство. Генеральным подрядчиком стал нидерландско-литовский консорциум WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB.
- Вместе с тем жители района неоднократно выходили на протесты и обращались в суд, выступая против завода. Они считали комплекс экологически опасным.
- Однако проект завода прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение Минэкологии.
- В то же время Львовский окружной админсуд признал законным решение об утверждении документов для строительства комплекса, которое принял исполком Львовского горсовета. Поэтому строительство разблокировали.