Во Львове таки построят мусороперерабатывающий завод. Это строительство своим решением 9 октября разблокировал Львовский окружной админсуд.

Что именно решил суд

Суд рассмотрел дело об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой. Суд признал законным решение об утверждении документов для строительства комплекса, которое принял исполнительный комитет Львовского горсовета. Об этом сообщила в фейсбуке директор юридического департамента Львовского горсовета Гелена Пайонкевич.

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Почему суд признал решение Львовского горсовета законным

Согласно законодательству Украины, градостроительные условия и ограничения могут не выдать или отменить только тогда, когда намерения по строительству не совпадают с требованиями градостроительной документации.

Когда Львовский горсовет утверждал ГУО для проектирования мусороперерабатывающего комплекса, члены исполнительного комитета учли все требования Генплана застройки Львова.

Поэтому суд признал законным решение исполнительного комитета горсовета по выдаче градостроительных условий и ограничений для проектирования завода на Пластовой.

Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове: