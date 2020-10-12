Мусороперерабатывающий завод во Львове будет: суд признал законным решение горсовета
Во Львове таки построят мусороперерабатывающий завод. Это строительство своим решением 9 октября разблокировал Львовский окружной админсуд.
Что именно решил суд
Суд рассмотрел дело об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой. Суд признал законным решение об утверждении документов для строительства комплекса, которое принял исполнительный комитет Львовского горсовета. Об этом сообщила в фейсбуке директор юридического департамента Львовского горсовета Гелена Пайонкевич.
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Почему суд признал решение Львовского горсовета законным
- Согласно законодательству Украины, градостроительные условия и ограничения могут не выдать или отменить только тогда, когда намерения по строительству не совпадают с требованиями градостроительной документации.
- Когда Львовский горсовет утверждал ГУО для проектирования мусороперерабатывающего комплекса, члены исполнительного комитета учли все требования Генплана застройки Львова.
- Поэтому суд признал законным решение исполнительного комитета горсовета по выдаче градостроительных условий и ограничений для проектирования завода на Пластовой.
Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове:
- Мусороперерабатывающий комплекс во Львове должны построить на улице Пластовой рядом с очистными сооружениями "Львовводоканала".
- Проект завода прошел комплексную госэкспертизу и получил положительное заключение. Мощность будущего мусороперерабатывающего завода – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе. Доля остаточных отходов в этом комплексе составит не менее 30%.
- 29 января Львовский окружной админсуд временно приостановил решение исполнительного комитета об утверждении градостроительных условий и ограничений на строительство мусороперерабатывающего комплекса. 8 апреля апелляционный суд оставил это решение без изменений.
- Истцом был львовянин, участник АТО Йосип Дудич. Ему и еще 151 бойцу в конце 2019 года Львовский горсовет выделил 100 тысяч гривен материальной помощи.
- Адвокат Дудича Андрей Петрушин рассказал, что истец против строительства мусороперерабатывающего завода на очистных сооружениях, но он не против такого комплекса за пределами Львова.
- 22 апреля админсуд не удовлетворил иск Дудича и закрыл это дело. Также суд отменил ограничения на строительство мусороперерабатывающего комплекса.
- Дудич подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд удовлетворил ее в начале июля и вернул дело в отношении строительства комплекса на повторное рассмотрение в окружной админсуд.
- Сейчас админсуд снова закрыл дело о строительстве мусороперерабатывающего завода на Пластовой.
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