Разоблачили жителя Львовщины 5 мая во время продажи флага. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о распространении запрещенной символики и пропаганду коммунистического тоталитарного режима.
Актуально Суд вынес приговор 22-летнему львовянину за футболку с коммунистической символикой: фото
Как произошло разоблачение правонарушителя
- Житель Золочева продавал флаг с изображением Ленина и герба СССР.
Как выглядел "товар" на продажу / Фото СБУ
- Он разместил соответствующее объявление в Интернете. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Львовщины Роксолана Яворская в комментарии для ZAXID.NET.
- В службе безопасности считают, что этот флаг могли использовать для провокаций накануне Дня памяти и примирения и во время мероприятий 8 – 9 мая.
СБУ остановила продажу символики тоталитарного режима / Фото СБУ
- Правоохранители задержали мужчину, когда тот встретился с покупателем, чтобы передать товар.
- Стоимость флага пока не разглашают.
- За это правонарушение продавцу может грозить ограничение свободы или лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
СБУ задержали мужчину из Золочева за продажу советского флага / Фото СБУ