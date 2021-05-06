Разоблачили жителя Львовщины 5 мая во время продажи флага. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о распространении запрещенной символики и пропаганду коммунистического тоталитарного режима.

Актуально Суд вынес приговор 22-летнему львовянину за футболку с коммунистической символикой: фото

Как произошло разоблачение правонарушителя

  • Житель Золочева продавал флаг с изображением Ленина и герба СССР.

прапор з портретом Леніна та гербом СРСР
Как выглядел "товар" на продажу / Фото СБУ

  • Он разместил соответствующее объявление в Интернете. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Львовщины Роксолана Яворская в комментарии для ZAXID.NET.
  • В службе безопасности считают, что этот флаг могли использовать для провокаций накануне Дня памяти и примирения и во время мероприятий 8 – 9 мая.

СБУ радянський прапор продаж символіки тоталітарного режиму
СБУ остановила продажу символики тоталитарного режима / Фото СБУ

  • Правоохранители задержали мужчину, когда тот встретился с покупателем, чтобы передать товар.
  • Стоимость флага пока не разглашают.
  • За это правонарушение продавцу может грозить ограничение свободы или лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

СБУ затримали чоловіка з Золочіва за продаж радянського прапора
СБУ задержали мужчину из Золочева за продажу советского флага / Фото СБУ