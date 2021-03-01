Во Львове мужчина распространял в соцсетях публичные призывы к действиям, которые имеют признаки жестокого обращения с животными. По итогам мониторинга полиция выявила его сообщения и открыла уголовное производство.

Правоохранители напомнили, что за жестокое обращение с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий предусмотрена уголовная ответственность.

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Детали

Дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными. Она предполагает:

штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен,

или арест сроком до 6 месяцев,

или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В то же время полицейские призвали не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию 102.

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