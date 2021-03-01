Львовянин в сети призывал к жестокому обращению с животными: полиция увидела криминал
Во Львове мужчина распространял в соцсетях публичные призывы к действиям, которые имеют признаки жестокого обращения с животными. По итогам мониторинга полиция выявила его сообщения и открыла уголовное производство.
Правоохранители напомнили, что за жестокое обращение с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий предусмотрена уголовная ответственность.
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Детали
Дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными. Она предполагает:
- штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен,
- или арест сроком до 6 месяцев,
- или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Сейчас идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В то же время полицейские призвали не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию 102.
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