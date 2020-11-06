Сотрудники Галицкой таможни нашли в микроавтобусе контрабандную технику на 250 тысяч гривен. Водитель подал декларацию только на часть товара, который пытался ввезти в Украину.

Житель Черкасс прибыл на пункт пропуска Шегини – Медика через "красный коридор". Таможенники решили проверить его микроавтобус и нашли кучу незадекларированной техники. Об этом сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Что именно перевозил мужчина

Водитель микроавтобуса вместе с пассажирами приехали на таможню через "красный коридор".

Мужчина подал декларацию, в которой указал, что он ввозит в Украину пылесос, 15 подержанных компьютеров, велосипед и личные вещи.

Таможенники решили проверить авто мужчины.

В багажном отделении автобуса они нашли кучу незадекларированной техники: пылесосы, кофеварки, камеры GoPro, электронные часы Apple Watch, беспроводные наушники AirPodsPro, процессоры и флешки.

В общем таможенники нашли 40 единиц товаров.



Мужчина ехал в Украину через "красный коридор" / Фото Галицкой таможни

Что грозит мужчине

Водитель перемещал через таможенную границу Украины товар, о котором не указал в декларации. Поэтому сотрудники Галицкой таможни составили протокол за недекларирование товаров. За такое правонарушение мужчине грозит штраф в размере 100% стоимости незадекларированных товаров с конфискацией контрабанды.

Стоимость незадекларированной техники составляла около 250 тысяч гривен. Весь товар изъяли.



Водитель задекларировал не весь товар, который вез / Фото Галицкой таможни



Таможенники нашли в машине 40 единиц техники / Фото Галицкой таможни



Таможенники изъяли технику стоимостью 250 тысяч / Фото Галицкой таможни