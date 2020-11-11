Сотрудники Галицкой таможни нашли у мужчины старинные нагрудные знаки и медали. Он вез их в Польшу и не задекларировал. Теперь контрабандиста ждет штраф.

Украинец хотел вывезти нагрудные знаки в Польшу. Эксперты установили, что один из них представляет историческую ценность. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как у мужчины нашли старинные нагрудные знаки

Мужчина прибыл на пункт пропуска Шегини – Медыка через "зеленый коридор". Так он показал таможенникам, что не перевозит никаких предметов, подлежащих обязательному декларированию.

Однако сотрудники Галицкой таможни решили осмотреть машину украинца.

И не зря. Там они нашли 6 нагрудных знаков Российской империи, памятную медаль Венгерской республики и нагрудный служебный знак городского главы города Лубны 1870 года.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству культурные ценности, изготовленные 50 и более лет назад, независимо от их стоимости нужно обязательно задекларировать при пересечении границы.

Что грозит мужчине

Нагрудные знаки изъяли и направили на экспертизу для выяснения их культурной и исторической ценности.

По заключению экспертов, среди предметов, которые мужчина вывозил из Украины, был служебный знак городского головы Лубен 1870 года. Он представляет историческую ценность, а его стоимость – ориентировочно 10 тысяч гривен.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Старинный нагрудный знак изъяли. За такое правонарушение мужчине грозит штраф в размере полной стоимости незадекларированного знака и его конфискация.



Мужчина пытался вывезти из Украины нагрудный знак 1870 года / Фото Галицкой таможни