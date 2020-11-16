В Жидачеве, что на Львовщине, 15 ноября мужчина из-за неисправной печи отравился угарным газом и умер. Его тело нашла в доме дочь.

Дочь нашла мертвого отца в его доме около 3 часов дня. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина отравился угарным газом

Около 15:00 местная жительница позвонила в полицию.

Она рассказала, что нашла в доме тело своего отца без признаков жизни.

На место вызова приехали следователи.

Правоохранители предварительно установили, что 61-летний мужчина мог умереть от отравления угарным газом из-за неисправной печи.

Обратите внимание! Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Чтобы не стать жертвой "тихого убийцы", регулярно проверяйте газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы. Это может спасти вашу жизнь!

Правоохранители расследуют смерть мужчины

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства происшествия.