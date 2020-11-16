Во Львовской области мужчина отравился угарным газом и умер
В Жидачеве, что на Львовщине, 15 ноября мужчина из-за неисправной печи отравился угарным газом и умер. Его тело нашла в доме дочь.
Дочь нашла мертвого отца в его доме около 3 часов дня. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина отравился угарным газом
- Около 15:00 местная жительница позвонила в полицию.
- Она рассказала, что нашла в доме тело своего отца без признаков жизни.
- На место вызова приехали следователи.
- Правоохранители предварительно установили, что 61-летний мужчина мог умереть от отравления угарным газом из-за неисправной печи.
Правоохранители расследуют смерть мужчины
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства происшествия.
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