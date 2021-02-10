Во Львове родители оставили троих детей одних дома, а сами пошли пьянствовать. Маленькие львовяне очень проголодались, поэтому позвонили к правоохранителям и попросили их о помощи.

Неизвестно, сколько времени дети находились в запертой квартире. Правоохранители составили на их родителей админпротокол.

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Как правоохранители спасали детей

13-летний львовянин позвонил в полицию 6 февраля.

Мальчик рассказал, что он, его младшая сестренка и 3-летний братик голодны, а дома нет еды.

Он добавил, что родители отказываются идти домой.

По указанному адресу прибыли майор полиции Андрей Скира и патрульные полицейские Марьяна Мороз-Сидорак и Денис Волчек.

Правоохранители успокоили детей.

Полицейские принесли для них еду и напитки и установили место пребывания матери и отца, которые в то время пьянствовали.



Дети остались дома без присмотра / Фото полиции Львовщины

На родителей составили админпротокол

Правоохранители составили в отношении родителей административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также с ними провели разъяснительную беседу.

Вскоре бабушка детей позвонила в полицию и поблагодарила за помощь ее внукам, которых правоохранители не оставили в беде.



На родителей составили админпротокол / Фото полиции Львовщины