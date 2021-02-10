"Мы голодные, а родители не приходят": во Львове дети вызвали полицию, пока родные пьянствовали
Во Львове родители оставили троих детей одних дома, а сами пошли пьянствовать. Маленькие львовяне очень проголодались, поэтому позвонили к правоохранителям и попросили их о помощи.
Источник:полиция Львовщины
Неизвестно, сколько времени дети находились в запертой квартире. Правоохранители составили на их родителей админпротокол.
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Как правоохранители спасали детей
- 13-летний львовянин позвонил в полицию 6 февраля.
- Мальчик рассказал, что он, его младшая сестренка и 3-летний братик голодны, а дома нет еды.
- Он добавил, что родители отказываются идти домой.
- По указанному адресу прибыли майор полиции Андрей Скира и патрульные полицейские Марьяна Мороз-Сидорак и Денис Волчек.
- Правоохранители успокоили детей.
- Полицейские принесли для них еду и напитки и установили место пребывания матери и отца, которые в то время пьянствовали.
Дети остались дома без присмотра / Фото полиции Львовщины
На родителей составили админпротокол
Правоохранители составили в отношении родителей административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также с ними провели разъяснительную беседу.
Вскоре бабушка детей позвонила в полицию и поблагодарила за помощь ее внукам, которых правоохранители не оставили в беде.
На родителей составили админпротокол / Фото полиции Львовщины
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