Из-за тревожной ситуации с коронавирусом во Львове продлили локдаун до 19 апреля. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что карантинные ограничения хотят несколько ослабить. В частности, во Львове планируют возобновить очное обучение для учеников начальных классов.

Городская власть будет консультироваться с Минздравом относительно ослабления карантина во Львове. Городской штаб по противодействию коронавируса будет анализировать ситуацию с COVID-19, чтобы узнать, можно ли ослабить ограничения.

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Локдаун во Львове дал определенный результат

Садовый рассказал, что, к сожалению, во Львове пока не произошло ожидаемого падения темпов заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 12 апреля в стационарах медучреждений города лечатся 1244 больных, а 11 апреля госпитализировали 41 львовянина. Однако, по словам городского головы, локдаун дал определенный результат. Усиленный карантин существенно снизил темпы распространения коронавирус, поэтому медицинская система не дала сбоя.

Мы очень хотим сделать определенные послабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в красной зоне, и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что городской штаб противодействия коронавирусу 12 апреля будет анализировать ситуацию с COVID-19 и все показатели.

"Желание ослаблять карантин есть, в частности относительно работы рынков или очного обучения учеников начальных классов, но финальное решение мы сможем принять только завтра", – добавил городской голова.

Мэр отметил, что во Львове с 12 апреля возрастет темп вакцинации. В городе готовы вакцинировать коммунальщиков и педагогов, но для этого нужно разрешение министерства.

"Минздрав определяет некоторую очередность вакцинации, но, по моему мнению, нужно переходить к быстрым темпам, чтобы увидеть положительный эффект, как в Израиле или Великобритании", – подытожил Садовый.

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Кратко о ситуации с COVID-19 во Львове

Во Львове по состоянию на 12 апреля в стационарах лечатся 1144 пациента. Из них 1094 человека – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Городские власти решили увеличить резерв койкомест до 2 тысяч.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове продлили локдаун до 19 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала