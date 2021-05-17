Садовый рассказал о деталях новой медицинской стратегии во Львове во время утреннего эфира на радио "Люкс FM". По словам городского главы, объединение медучреждений несет преимущества как для врачей, так и для львовян.

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Городские больницы объединят в 3 блока

Садовый отметил, что украинцы за год пандемии коронавируса поняли, что здоровье является самым ценным для каждого человека. Ведь нет ни одной семьи, которая не столкнулась бы с COVID-19.

Мы увидели, насколько важна оперативность и качественный менеджмент в медучреждениях. Этот позитив, который мы сегодня имеем, это благодаря тому, что мы скоординировали работу наших больниц. Сейчас мы двигаемся в направлении объединения наших медучреждений,

– добавил мэр.

Больницы Львова объединят в 3 блока:

Ургентная медицинская помощь . В первое Территориальное медицинское объединение войдут 8-я больница, больница скорой помощи и детская больница на улице Пилипа Орлика. Эти учреждения будут работать в одном ургентном медицинском объединении, чтобы пациенты могли моментально получать необходимую помощь. По словам городского главы, во Львове также планируют увеличить число машин "скорой помощи". Сейчас "скорые" подчинены области, поэтому городу нужно создать свою систему, чтобы это все работало в едином ключе.

. В первое Территориальное медицинское объединение войдут 8-я больница, больница скорой помощи и детская больница на улице Пилипа Орлика. Эти учреждения будут работать в одном ургентном медицинском объединении, чтобы пациенты могли моментально получать необходимую помощь. По словам городского главы, во Львове также планируют увеличить число машин "скорой помощи". Сейчас "скорые" подчинены области, поэтому городу нужно создать свою систему, чтобы это все работало в едином ключе. Больницы вторичного уровня . В это ТМО войдут 1-я, 5-я и 4-я больницы. Садовый отметил, что эти медучреждения нуждаются в очень больших инвестициях, чтобы довести все до хорошего уровня.

. В это ТМО войдут 1-я, 5-я и 4-я больницы. Садовый отметил, что эти медучреждения нуждаются в очень больших инвестициях, чтобы довести все до хорошего уровня. Родильные дома. По словам городского главы, момент рождения ребенка – это крайне важно. Поэтому следует объединить эти медучреждения для оказания качественных услуг беременным.

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Объединение больниц Львова – это взвешенное решение

По словам Садового, объединение медучреждений Львова – это взвешенное решение. Изменение медицинской стратегии даст гарантии для медиков, что у них будет стабильная работа и высокая заработная плата. Также реформа принесет ряд преимуществ для львовян.

"Эта медицинская реформа критически важна для нашего города, для общества", – подытожил Садовый.

Обратите внимание! Во Львове решили изменить медицинскую стратегию с помощью изменения подхода к финансированию отрасли в Украине. Если не завершить реформу до конца 2021 года, значительная часть медучреждений города может не выдержать конкуренции. Поэтому, некоторые больницы не смогут содержать себя и выплачивать заработную плату работникам.