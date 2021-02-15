Начальник Нацполиции Львовщины Василий Виконский подал в отставку: что известно
Виконский подал в отставку / ZAXID.NET
В СМИ распространилась информация о том, что глава Главного управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский подал в отставку. Нового руководителя, вероятно, назначат 16 февраля.
Источник:ZAXID.NET
Преемником Виконского, вероятно, станет Александр Шляховский. Ранее он возглавлял Нацполицию Закарпатья
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Василий Виконский подал в отставку
По собственной информации ZAXID.NET в правоохранительных органах, Виконский уволился с должности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Нового руководителя львовской полиции планируют назначить во вторник, 16 февраля. Сейчас Виконский пока не прокомментировал информацию о своей отставке.
Коротко о Василии Виконском
- В сентябре 2019 года Виконский возглавил ГУ ЧП во Львовской области.
- До этого он работал на аналогичной должности в Хмельницкой, а перед тем был заместителем начальника полиции в Ивано-Франковской области.
- Виконский также работал на различных должностях в спецподразделении "Беркут" – от старшего сержанта до заместителя командира роты.
- Назначение нового главы Нацполиции Львовщины состоится 16 февраля.
- По информации ZAXID.NET, им, вероятно, станет 38-летний Александр Шляховский, который до этого возглавлял Нацполицию Закарпатской области.
- Также Шляховский работал заместителем начальника Нацполиции Киевщины и отвечал за работу криминальной полиции.
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