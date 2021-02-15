В СМИ распространилась информация о том, что глава Главного управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский подал в отставку. Нового руководителя, вероятно, назначат 16 февраля.

Преемником Виконского, вероятно, станет Александр Шляховский. Ранее он возглавлял Нацполицию Закарпатья

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Василий Виконский подал в отставку

По собственной информации ZAXID.NET в правоохранительных органах, Виконский уволился с должности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Нового руководителя львовской полиции планируют назначить во вторник, 16 февраля. Сейчас Виконский пока не прокомментировал информацию о своей отставке.

Коротко о Василии Виконском