Мэр Львова считает, что у города нет другого выхода кроме локдауна. Также Андрей Садовый допустил возможность ограничения железнодорожного и авиасообщения.

На это обратил внимание ведущий "Свободы слова", поэтому и спросил главу Львова: "Неужели дела действительно настолько плохи?" И Садовый дал развернутый ответ.

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Садовый рассказал о ситуации с COVID-19 во Львове

Ситуация контролированная, но будет хуже

Мэр Львова убежден, что "на самом деле надо быть готовым к непростым временам".

Этот штамм, который есть сегодня – я думаю, это только начало. Будет больше, и будут сложные случаи,

– считает Садовый.

Но по состоянию на начало апреля ситуация, как заверил глава города, полностью контролируемая:

В городских больницах находятся 1112 больных.

Лимит коек для людей с COVID-19 подняли до 2000. На конец мая планируют выйти на 3000 коек.

Львов начинает закупать кислородные станции, ведь концентраторы не всегда могут помочь больному.

"Я рекомендовал бы всем городам идти этим путем", – подчеркнул Садовый.

Львов приглашает на работу медиков из других регионов

"У нас есть резерв примерно в 500 врачей", – рассказал мэр Львова. Ведь город бросил призыв о помощи, "и очень много людей согласились – и из других областей также – приезжать работать во Львов".

Это часто люди, имеющие медицинское образование, специальность, но не могущие найти качественную оплату труда у себя дома. Пусть приезжают во Львов, почему нет?

– сказал Садовый.

Он считает, что "здесь нельзя жалеть денег – ведь это вопрос нашего выживания".

Вакцины – это вопрос национальной безопасности

Садовый убежден, что "производство вакцин в Украине – это вопрос национальной безопасности, это вопрос выживания нации".

Сегодня прежде всего мы должны быть едины. Я удивляюсь, что у нас есть дебаты между различными политическими силами... Это война. А на войне должна быть достаточно жесткая дисциплина,

– подытожил мэр Львова.

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Чернигов второй раз за неделю усиливает карантин – с 8 апреля.

В Хмельницкой области с 7 апреля вводят локдаун.

На Буковине официально подтвердили "британский" штамм COVID-19.

А мэр Киева Кличко заявил, что в столице может случиться коллапс медицинской системы.