Надо готовиться к непростым временам, – Садовый о ситуации с COVID-19 во Львове
Мэр Львова считает, что у города нет другого выхода кроме локдауна. Также Андрей Садовый допустил возможность ограничения железнодорожного и авиасообщения.
Источник:"Свобода слова" на ICTV
На это обратил внимание ведущий "Свободы слова", поэтому и спросил главу Львова: "Неужели дела действительно настолько плохи?" И Садовый дал развернутый ответ.
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Садовый рассказал о ситуации с COVID-19 во Львове
Ситуация контролированная, но будет хуже
Мэр Львова убежден, что "на самом деле надо быть готовым к непростым временам".
Этот штамм, который есть сегодня – я думаю, это только начало. Будет больше, и будут сложные случаи,
– считает Садовый.
Но по состоянию на начало апреля ситуация, как заверил глава города, полностью контролируемая:
- В городских больницах находятся 1112 больных.
- Лимит коек для людей с COVID-19 подняли до 2000. На конец мая планируют выйти на 3000 коек.
- Львов начинает закупать кислородные станции, ведь концентраторы не всегда могут помочь больному.
"Я рекомендовал бы всем городам идти этим путем", – подчеркнул Садовый.
Львов приглашает на работу медиков из других регионов
"У нас есть резерв примерно в 500 врачей", – рассказал мэр Львова. Ведь город бросил призыв о помощи, "и очень много людей согласились – и из других областей также – приезжать работать во Львов".
Это часто люди, имеющие медицинское образование, специальность, но не могущие найти качественную оплату труда у себя дома. Пусть приезжают во Львов, почему нет?
– сказал Садовый.
Он считает, что "здесь нельзя жалеть денег – ведь это вопрос нашего выживания".
Вакцины – это вопрос национальной безопасности
Садовый убежден, что "производство вакцин в Украине – это вопрос национальной безопасности, это вопрос выживания нации".
Сегодня прежде всего мы должны быть едины. Я удивляюсь, что у нас есть дебаты между различными политическими силами... Это война. А на войне должна быть достаточно жесткая дисциплина,
– подытожил мэр Львова.
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