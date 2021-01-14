Синоптики львовского гидрометцентра предупреждают, что 15 января дороги Львова и области покроет гололедица. Кое-где будет падать снег, а морозы будут становиться все яростнее.

Погоду на Львовщине 15 января будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над востоком Украины. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 15 января

Синоптики предполагают, что 15 января во Львове и Львовской области будет облачно. Временами будет идти снег.

Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над востоком Украины. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что дороги Львовщины покроет гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Температура в течение суток будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Обратите внимание! Во Львове и Львовской области 15 января дороги покроет гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть внимательными во время движения и соблюдать простые правила.