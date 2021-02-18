Львовскую область в последние дни засыпало снегом. Однако прогнозы синоптиков Львовского гидрометцентра на 19 февраля не могут не радовать – во Львове и области осадков не будет.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Дороги Львовщины укроет гололедица.

Интересно Работают альпинисты: во Львове активно борются с нависанием сосулек и снега на крышах – фото

Прогноз погоды во Львове и области на 19 февраля

Синоптики прогнозируют, что 19 февраля осадков не будет. Однако вечером местами, вероятно, будет падать мокрый снег. Ночью и утром Львов и область окутает слабый туман. Ухудшение видимости в тумане составит 500 – 1 000 метров.

На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения. Уровень опасности – "желтый".

Ветер южной четверти, умеренный. В течение суток атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Синоптики ожидают, что на Львовщине 19 февраля будет холодная ночь. Температура составит 11 – 16 градусов мороза, а при прояснении – 19 – 21 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза.

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала