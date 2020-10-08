Налоговики Львовщины за деньги покрывали предпринимателей: СБУ поймала их на очередной взятке
Сотрудники управления налоговой службы во Львовской области систематически брали взятки с местных предпринимателей. За определенную сумму денег налоговики обещали покрывать нарушения в производстве и правилах продажи подакцизных товаров.
СБУ разоблачила систематическое взяточничество, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержание произошло, когда сотрудников налоговой службы получали очередную взятку. На этот раз – 700 долларов.
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Взятки периодически брали именно несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. За деньги они обещали производителям этой продукции игнорировать нарушения.
После задержания в помещении управления налоговой службы провели обыски. Против должностных лиц возбудили уголовное дело. Правоохранители пытаются установить всех причастных к схеме человек.
Налоговиков поймали на взятке / Фото СБУ