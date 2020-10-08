Сотрудники управления налоговой службы во Львовской области систематически брали взятки с местных предпринимателей. За определенную сумму денег налоговики обещали покрывать нарушения в производстве и правилах продажи подакцизных товаров.

СБУ разоблачила систематическое взяточничество, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержание произошло, когда сотрудников налоговой службы получали очередную взятку. На этот раз – 700 долларов.

Интересно Скрыл элитные машины и квартиры: глава СБУ Николаевщины солгал в декларации

Взятки периодически брали именно несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. За деньги они обещали производителям этой продукции игнорировать нарушения.

После задержания в помещении управления налоговой службы провели обыски. Против должностных лиц возбудили уголовное дело. Правоохранители пытаются установить всех причастных к схеме человек.

Налоговиков поймали на взятке / Фото СБУ

К теме! Стоит отметить, что украинские налоговики часто попадают в скандалы со взятками. В частности, широкую огласку набрала ситуация с главой Одесской областной налоговой Натальей Чеботаревой. В январе 2020 года ее задержали, когда Чеботарева давала взятку в прокуратуре. За 25 тысяч долларов те должны были не вмешиваться в работу налоговиков. Подробнее об инциденте – читайте здесь.