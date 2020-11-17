Во Львове напали на двух активистов и в то же время участников войны на Донбассе – Андрея Мочурада и его товарища Виктора Бараника. Злоумышленниками оказались сотрудники полиции, в то же время они были не трезвыми. Инцидент произошел примерно в полночь 16 ноября.

Нападение на Мочурада и Бараника: подробности

Детали в фейсбуке обнародовал сам Андрей Мочурад. По его словам, на него и его побратима напали со спины трое парней спортивного телосложения. Активист отмечает, что нападение произошло без всякого повода в самом центре Львова.

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В результате Андрей Мочурад и Виктор Бараник получили телесные повреждения средней тяжести – в частности, им сломали нос и зубы и они получили многочисленные ушибы.

Что известно о злоумышленниках

Что касается нападавших, то они попытались сбежать. Однако правоохранителям удалось их задержать. А во время задержания оказалось, что злоумышленники – действующие сотрудники полиции. В момент нападения они были в штатском. Кроме того, известно, что во Львове находились на учебе.

Имена нападавших

Павел Цимерман,

Богдан Вовчик,

Андрей Остапович

Мочурад заметил, что в участке молодые люди хвастались тем, что они не трезвые, и что их отмажут, "ибо сами полиция".

Почему-то несмотря на наше не одноразовое требование, у нападавших не взяли кровь на анализ содержания алкоголя или наркотиков. В то же время на площади Рынок было с десяток экипажей полиции, которые будучи при исполнении, "воевали" с рестораторами и туристами, вместо патрулировать,

– констатировал ветеран АТО.

Он добавил, что злоумышленников уже отпустили.

Заметим! Журналисты 24 канала обратились за комментарием во Львовское управление Нацполиции. Однако, там нам посоветовали обратиться в ГБР. В Бюро, со своей стороны, на наши звонки не отвечают. Как только 24 каналу удастся прояснить новые детали инцидента – мы обязательно об этом сообщим.