Во Львове 6 января агрессивная женщина напала на водителя автобуса №40, ибо он якобы ее обидел. Когда приехали правоохранители, она поняла, что набросилась не на того человека.

Женщина утверждала, что водитель выбросил ее удостоверение. Именно поэтому она с ним ссорилась. Об этом сообщила "Варта 1". Интересно Бегал по улице и резал себя ножом: во Львове патрульные спасли несовершеннолетнего от самоубийства Как женщина напала на водителя автобуса №40 Инцидент произошел в Сиховском районе возле ТЦ "Искра".

Агрессивная женщина обвиняла водителя, что он выбросил ее удостоверение на улице Лычаковской.

Затем она набросилась на автобус и выломала щетки стеклоочистителя.

На место происшествия вызвали полицию.

Когда они приехали, женщина поняла, что "напала не на того водителя" – ее на самом деле обидел другой человек. Смотрите видео, как женщина напала на водителя автобуса: