Напала не на того: во Львове агрессивная женщина набросилась на водителя автобуса – видео
Во Львове женщина напала на водителя автобуса / 24 канал (Иллюстративное фото)
Во Львове 6 января агрессивная женщина напала на водителя автобуса №40, ибо он якобы ее обидел. Когда приехали правоохранители, она поняла, что набросилась не на того человека.
Женщина утверждала, что водитель выбросил ее удостоверение. Именно поэтому она с ним ссорилась. Об этом сообщила "Варта 1".
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Как женщина напала на водителя автобуса №40
- Инцидент произошел в Сиховском районе возле ТЦ "Искра".
- Агрессивная женщина обвиняла водителя, что он выбросил ее удостоверение на улице Лычаковской.
- Затем она набросилась на автобус и выломала щетки стеклоочистителя.
- На место происшествия вызвали полицию.
- Когда они приехали, женщина поняла, что "напала не на того водителя" – ее на самом деле обидел другой человек.
Смотрите видео, как женщина напала на водителя автобуса:
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