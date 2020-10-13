Во Львове 11 октября полицейские задержали группу грабителей, которые напали на прохожего на улице Богдана Хмельницкого. Злоумышленники, угрожая ножом, забрали у мужчины телефон и деньги.

54-летнего жителя одного из сел Жолковского района ограбили около 11 вечера. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как ограбили мужчину

Мужчина, которого ограбили, позвонил в полицию. На место вызова приехали правоохранители.

Пострадавший рассказал им, что неизвестные люди напали на него. Злоумышленники ранили его ножом и ограбили.

Полицейские быстро нашли группу нападавших.

Во время расследования правоохранители установили, что мужчину ограбила группа из 4 человек – 2 жителя города Буск, в возрасте 25 и 27 лет, 33-летний житель Сокальского района и 19-летняя жительница Хмельницкой области.



Мужчину ранили ножом и ограбили / Фото с фейсбук-страницы полиции Львовщины

Что угрожает злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за разбой. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – до 10 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет нападавшим меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения / Фото с фейсбук-страницы полиции Львовщины