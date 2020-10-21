Во Львове будут судить грабителей, напавших на местного предпринимателя. Они еще в июне 2020 года избили мужчину и украли у него 3,5 миллиона гривен.

В октябре правоохранители завершили расследование преступления. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как грабители напали на предпринимателя

Во Львове 9 июня группа мужчин напала и избила 45-летнего местного предпринимателя.

Злоумышленники украли у него 3,5 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что участниками преступной группы были 3 мужчин – львовяне в возрасте 20, 24 и 29 лет.

Злоумышленники пытались убежать. Однако полицейские задержали их сразу после совершения нападения.

Мужчинам сообщили о подозрении в разбое. Кроме того, 24-летнему преступнику сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами.



Злоумышленников задержали сразу после нападения / Фото полиции Львовщины

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Досудебное расследование завершилось

За разбой злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. А львовянину, который незаконно пользовался боеприпасами, грозит еще дополнительно до 3 лет тюремного заключения.

Правоохранители завершили досудебное расследование дела и направили обвинительный акт в суд. Вскоре судья выберет злоумышленникам наказание.



Мужчины украли у местного предпринимателя 3,5 миллиона гривен / Фото полиции Львовщины





Нападавшие пользовались газовым баллончиком / Фото полиции Львовщины