Мужчина показал на границе фальшивый ПЦР-тест. Однако в документе не было печати, поэтому таможенники поняли, что это подделка.

Интересно На Львовщине увеличилось количество случаев продажи фальшивых ПЦР-тестов

Мужчина напечатал фальшивый ПЦР-тест дома

8 апреля 28-летний житель Краковца возвращался из Польши в Украину.

Во время проверки на пункте пропуска "Краковец – Корчева" он показал пограничникам отрицательный результат теста на коронавирус, который якобы выдали в лаборатории "Эскулаб".

На бланке не было печати и QR-кода медучреждения, поэтому пограничники поняли, что он был поддельный.

Звонок в "Эскулаб" подтвердил, что мужчина действительно не был клиентом лаборатории.

Пограничники позволили нарушителю пересечь границу и сразу же передали его правоохранителям.

Следователи завели дело за подделку документов.

Мужчина признался в суде, что подделал ПЦР-тест дома с помощью своего компьютера.

Суд оштрафовал нарушителя

Мужчина заключил соглашение с прокурором о признании своей вины. За подделку документов ему грозило 2 года за решеткой.

Судья Яворовского райсуда Юрий Колтун согласился утвердить соглашение между правонарушителем и прокурором. Мужчину оштрафовали всего на 850 гривен.

Интересно! Поддельный ПЦР-тест мужчина показывал таможенникам, возвращаясь из Польши, в которой вообще нет лабораторий "Эскулаба".