Мужчина показал на границе фальшивый ПЦР-тест. Однако в документе не было печати, поэтому таможенники поняли, что это подделка.
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Мужчина напечатал фальшивый ПЦР-тест дома
- 8 апреля 28-летний житель Краковца возвращался из Польши в Украину.
- Во время проверки на пункте пропуска "Краковец – Корчева" он показал пограничникам отрицательный результат теста на коронавирус, который якобы выдали в лаборатории "Эскулаб".
- На бланке не было печати и QR-кода медучреждения, поэтому пограничники поняли, что он был поддельный.
- Звонок в "Эскулаб" подтвердил, что мужчина действительно не был клиентом лаборатории.
- Пограничники позволили нарушителю пересечь границу и сразу же передали его правоохранителям.
- Следователи завели дело за подделку документов.
- Мужчина признался в суде, что подделал ПЦР-тест дома с помощью своего компьютера.
Суд оштрафовал нарушителя
Мужчина заключил соглашение с прокурором о признании своей вины. За подделку документов ему грозило 2 года за решеткой.
Судья Яворовского райсуда Юрий Колтун согласился утвердить соглашение между правонарушителем и прокурором. Мужчину оштрафовали всего на 850 гривен.