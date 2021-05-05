Инцидент случился в 20:30. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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Мужчина стрелял из пистолета на улице

  • В 20:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе Сосновка неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета.
  • На место вызова немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других служб полиции.
  • Правоохранители установили, что к стрельбе причастен 21-летний житель Червонограда, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности.
  • Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Увидев правоохранителей, мужчина начал убегать.
  • Поняв, что это сделать не удастся, злоумышленник остановился и направил на полицейских пистолет.
  • Тогда один из правоохранителей совершил предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.
  • После этого беглеца задержали и изъяли у него пистолет с патронами.
  • Оружие направили на экспертизу.

Скерував на поліцейських пістолет: у Соснівці чоловік влаштував стрілянину на вулиці – фото
Мужчина устроил стрельбу на улице / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Хулиганство;
  • Угроза или насилие в отношении правоохранителя;
  • Незаконное обращение с оружием.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Скерував на поліцейських пістолет: у Соснівці чоловік влаштував стрілянину на вулиці – фото
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины