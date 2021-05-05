Инцидент случился в 20:30. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
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Мужчина стрелял из пистолета на улице
- В 20:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе Сосновка неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета.
- На место вызова немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других служб полиции.
- Правоохранители установили, что к стрельбе причастен 21-летний житель Червонограда, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности.
- Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Увидев правоохранителей, мужчина начал убегать.
- Поняв, что это сделать не удастся, злоумышленник остановился и направил на полицейских пистолет.
- Тогда один из правоохранителей совершил предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.
- После этого беглеца задержали и изъяли у него пистолет с патронами.
- Оружие направили на экспертизу.
Мужчина устроил стрельбу на улице / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:
- Хулиганство;
- Угроза или насилие в отношении правоохранителя;
- Незаконное обращение с оружием.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины