Продали наркотиков более чем на 2 миллиона гривен: во Львове задержали банду наркодилеров – фото
Правоохранители 10 декабря задержали организатора и участников наркогруппировки. Только за пол года злоумышленники получили за свой товар около 2 миллионов гривен. Наркоторговцам уже объявили о подозрении.
Правоохранители выяснили, что наркобизнес организовал 22-летний житель Днепропетровской области. В группировку, которую он создал, входили еще 4 человека – жители Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Интересно В Полтаве преступники наживались на" закладках": их возглавлял СБУшник
Как члены группировки продавали наркотики
- По материалам следствия, наркобизнес организовал 22-летний житель Днепропетровщины. Ему помогали еще 4 человека из разных областей – Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой. Со своими сообщниками мужчина познакомился в интернете.
- У некоторых из них уже были проблемы с законом из-за продажи наркотиков. Для ведения совместного "бизнеса" группировка переехала во Львов.
- Для налаживания сети сбыта организатор создал сайт с широким выбором наркотиков. Через него и принимали заказы.
- Чтобы не попасть в поле зрения полиции, наркотики распространяли бесконтактно – делали "закладки" или отправляли по почте от имен разных людей.
- 21-летний одессит отвечал за бесперебойную поставку наркотиков. Остальные трое членов банды – мужчины в возрасте 24 и 25 лет и 18-летняя девушка – занимались разложением "закладок" во Львове и отправлением "заказов" в другие города Украины.
- Злоумышленники делали 100 – 200 "закладок" ежедневно. Оплату за товар принимали на электронные кошельки и банковские счета, с которых снимали наличные в разных регионах страны.
- После оплаты клиенты получали ссылки с доступом к виртуальному хранилищу. Там хранились координаты и фотоотчеты о месте расположения "закладок".
- В течение полугода только на карточные счета злоумышленники получили почти 2 миллиона гривен.
Наркогруппировку организовал 22-летний мужчина / Фото Нацполиции
К теме В Киеве накрыли "бизнес" секс-услуг: сутенеры искали проституток в интернете
Как задержали наркоторговцев
Правоохранители в течение 3 месяцев документировали деятельность наркогруппировки. Они установили организатора и участников "бизнеса" и каналы поставки и сбыта наркотиков и психотропов.
Во Львове 10 декабря полицейские задержали организатора и трех участников банды. Еще одного наркоторговца задержали в Одессе.
Во время обысков правоохранители изъяли наркотиков на 750 тысяч гривен:
- 230 расфасованных пакетов с наркотиками и психотропами;
- 900 граммов амфетамина;
- 700 граммов "солей";
- 350 граммов марихуаны;
- записи с адресами "закладок";
- банковские карты, товарные накладные и другие вещи.
Правоохранители изъяли наркотиков на 750 тысяч гривен / Фото Нацполиции
Читайте также В Киеве таксиста попросили перевезти маленькую посылку: в ней был лук и наркотики
Что угрожает злоумышленникам
Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков всем злоумышленникам. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Участников группы задержали. Вскоре суд изберет им меры пресечения.
Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото Нацполиции
Вскоре суд изберет им меры пресечения / Фото Нацполиции
Поделиться новостью