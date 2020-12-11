Правоохранители 10 декабря задержали организатора и участников наркогруппировки. Только за пол года злоумышленники получили за свой товар около 2 миллионов гривен. Наркоторговцам уже объявили о подозрении.

Правоохранители выяснили, что наркобизнес организовал 22-летний житель Днепропетровской области. В группировку, которую он создал, входили еще 4 человека – жители Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Как члены группировки продавали наркотики

По материалам следствия, наркобизнес организовал 22-летний житель Днепропетровщины . Ему помогали еще 4 человека из разных областей – Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой. Со своими сообщниками мужчина познакомился в интернете.

. Ему помогали еще 4 человека из разных областей – Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой. Со своими сообщниками мужчина познакомился в интернете. У некоторых из них уже были проблемы с законом из-за продажи наркотиков. Для ведения совместного "бизнеса" группировка переехала во Львов.

Для налаживания сети сбыта организатор создал сайт с широким выбором наркотиков . Через него и принимали заказы.

. Через него и принимали заказы. Чтобы не попасть в поле зрения полиции, наркотики распространяли бесконтактно – делали "закладки" или отправляли по почте от имен разных людей.

от имен разных людей. 21-летний одессит отвечал за бесперебойную поставку наркотиков. Остальные трое членов банды – мужчины в возрасте 24 и 25 лет и 18-летняя девушка – занимались разложением "закладок" во Львове и отправлением "заказов" в другие города Украины.

Злоумышленники делали 100 – 200 "закладок" ежедневно . Оплату за товар принимали на электронные кошельки и банковские счета, с которых снимали наличные в разных регионах страны.

. Оплату за товар принимали на электронные кошельки и банковские счета, с которых снимали наличные в разных регионах страны. После оплаты клиенты получали ссылки с доступом к виртуальному хранилищу. Там хранились координаты и фотоотчеты о месте расположения "закладок".

В течение полугода только на карточные счета злоумышленники получили почти 2 миллиона гривен.

Наркогруппировку организовал 22-летний мужчина / Фото Нацполиции

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Как задержали наркоторговцев

Правоохранители в течение 3 месяцев документировали деятельность наркогруппировки. Они установили организатора и участников "бизнеса" и каналы поставки и сбыта наркотиков и психотропов.

Во Львове 10 декабря полицейские задержали организатора и трех участников банды. Еще одного наркоторговца задержали в Одессе.

Во время обысков правоохранители изъяли наркотиков на 750 тысяч гривен:

230 расфасованных пакетов с наркотиками и психотропами;

900 граммов амфетамина;

700 граммов "солей";

350 граммов марихуаны;

записи с адресами "закладок";

банковские карты, товарные накладные и другие вещи.

Правоохранители изъяли наркотиков на 750 тысяч гривен / Фото Нацполиции

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Что угрожает злоумышленникам

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков всем злоумышленникам. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Участников группы задержали. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото Нацполиции

Вскоре суд изберет им меры пресечения / Фото Нацполиции