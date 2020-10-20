В Одессе ночью 20 октября СБУ заблокировала транзит 750 килограммов психотропа каптагон. Приблизительная стоимость наркотиков – 30 миллионов долларов. Также следователи задержали 2 организаторов этой схемы – одессита и львовянина.

Каптагон используют террористы Исламского государства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также Наркотиков почти на миллион гривен: во Львове задержали наркодилеров – фото и видео

Куда наркоторговцы хотели продать наркотики

750-килограммовую партию психотропа организаторы должны были переправить из Одессы в одну из стран Персидского залива – Саудовскую Аравию.

Следователи СБУ узнали, что транзит каптагона организовали двое мужчин – одессит и львовянин.

Злоумышленники заказали наркотики из Сирии. Партия приехала в Одесский морской порт "Южный" в начале сентября в контейнере с восточными сладостями.

Обратите внимание! Каптагон – очень тяжелый наркотик. Он вызывает сильную наркозависимость и тяжелые побочные эффекты в организме человека.

СБУ контролировала действия наркоторговцев

Правоохранители задокументировали получение злоумышленниками наркотиков и начали контролировать все их действия.

Злоумышленники перевезли каптагон на склад. Позже они купили партию кукурузного крахмала, в который спрятали пакеты с наркотиками.

Наркоторговцы привезли перепакованный каптагон в Одесский порт.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников после декларирования груза – львовянина – в аэропорту во время попытки побега из Одессы, а одессита – в его квартире.

Контейнеры с каптагоном изъяли. На черном рынке стоимость 750 килограммов этого психотропа составляет примерно 30 миллионов долларов.

Смотрите видео задержания злоумышленников:

К теме 116 свертков наркотиков: львовские полицейские задержали 18-летнего наркодилера – фото

Что угрожает злоумышленникам

Следователи открыли уголовное дело за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 10 до 12 лет за решеткой и конфискация имущества.

Сейчас следователи решают вопрос об объявлении обоим мужчинам о подозрении. Также сотрудники СБУ продолжают расследование этого дела. Правоохранители пытаются установить всех людей, которые были причастны к транзиту партии каптагона через Украину.

Смотрите фото задержания наркоторговцев / Фото СБУ