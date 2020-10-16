Наркотиков почти на миллион гривен: во Львове задержали наркодилеров – фото
Во Львове правоохранители 16 октября задержали 3 наркодилеров и изъяли у них наркотиков на 850 тысяч гривен. Злоумышленники продавали каннабис и экстези через телеграмм.
Следователи нашли у наркодилеров более 2,5 килограмма каннабиса. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба прокуратуры Львовщины.
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Как задержали наркодилеров
- Полицейские получили информацию о львовских наркоторговцах еще в конце 2019 года.
- Во время расследования правоохранители задокументировали схему сбыта наркотиков через телеграмм.
- Во Львове 3 мужчин продавали наркотики, делая закладки на улицах города.
- Среди преступников были 2 львовян и житель Киевщины.
Как наркоторговцы организовали свой бизнес
- Организатором был 24-летний житель Киевской области.
- На Львовщине распространением наркотиков занимались 5 человек – 3 мужчин и 2 женщины.
- Администратором телеграм-канала, в котором продавали наркотики, был 17-летний парень.
- 30-летний львовянин, которого уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, получал товар из Киевщины. Также он создавал большие закладки для наркокурьеров.
- Наркодилеры делали закладки во Львове и регионе. Координаты и фото с местоположением наркотиков присылали администратору "интернет-магазина".
- Деньги за товар клиенты перечисляли через интернет.
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Что следователи нашли в квартире злоумышленников
В доме наркодилеров правоохранители нашли:
- Более 2,5 килограмма каннабиса и оборудование для его выращивания;
- 350 граммов амфетамина;
- психотропные вещества-PVP (соли) и МДМА (экстази).
Кроме наркотиков, правоохранители изъяли оружие и патроны к нему, черновые записи, электронные весы, технику, банковские карты и 75 тысяч гривен. На черном рынке стоимость изъятых наркотиков составляет около 850 тысяч гривен.
Смотрите видео задержания наркодилеров во Львове:
Что угрожает злоумышленникам
Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков. За такое преступление мужчинам грозит от 6 до 10 лет за решеткой и конфискация имущества.
Злоумышленникам избрали меру: поставщику и одному из его сообщников – содержание под стражей, а мужчине, который, вероятно, делал закладки, – круглосуточный домашний арест.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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Смотрите фото, что именно изъяли у наркодилеров / Фото прокуратуры Львовщины