Администраторы подтвердили информацию о блокировании "Людоньки, порадьте". Причина бана – нарушение стандартов сообщества.

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Facebook заблокировал "Людоньки, порадьте"

Из-за блокирования сообщество "Людоньки, порадьте" пока доступно только для администраторов.

Они пытаются снять бан, однако пока все безрезультатно.

Чтобы разблокировать группу, Facebook просит убрать содержимое, которое нарушает его стандарты.

В частности, говорится об определенных сообщениях участников, однако их крайне трудно найти и удалить.

Точная причина блокировки сообщества пока неизвестна.

Из-за большого количества участников контент было трудно модерировать.

В их сообщениях можно встретить хейтспич, нецензурные выражения, религиозную нетерпимость и тому подобное.

Именно это могло спровоцировать бан от Facebook.



"Людоньки порадьте" заблокировали / Скриншот "Варта 1"

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Пользователи создали резервную страницу

Администраторы "Людоньки, порадьте" рассказали, что сейчас Facebook проводит внутреннюю проверку сообщества на его соответствие стандартам. Она продлится примерно 2 недели. В настоящее время администраторы создали резервную одноименную группу. Сейчас она насчитывает лишь несколько участников. В свою очередь, у оригинального сообщества "Людоньки, порадьте" до блокирования было больше 360 тысяч подписчиков.

В сообществе участники просили о помощи и искали ответы на самые разные вопросы – от покупки трактора или утят до советов, какая гадалка лучше. В сети есть еще несколько сообществ с такими же или подобными названиями. Самое большое из них имеет 68 тысяч участников.

Интересно! В 2017 году Facebook заблокировал самое большое львовское сообщество "Варта 1". В начале 2019 года его вообще удалили. Тогда группа насчитывала больше 430 тысяч участников. За 2,5 года новое сообщество "Варта 1" собрало почти 360 тысяч фейсбук-пользователей.



В группе было более 365 тысяч участников / "Варта 1"