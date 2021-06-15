Администраторы подтвердили информацию о блокировании "Людоньки, порадьте". Причина бана – нарушение стандартов сообщества.
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Facebook заблокировал "Людоньки, порадьте"
- Из-за блокирования сообщество "Людоньки, порадьте" пока доступно только для администраторов.
- Они пытаются снять бан, однако пока все безрезультатно.
- Чтобы разблокировать группу, Facebook просит убрать содержимое, которое нарушает его стандарты.
- В частности, говорится об определенных сообщениях участников, однако их крайне трудно найти и удалить.
- Точная причина блокировки сообщества пока неизвестна.
- Из-за большого количества участников контент было трудно модерировать.
- В их сообщениях можно встретить хейтспич, нецензурные выражения, религиозную нетерпимость и тому подобное.
- Именно это могло спровоцировать бан от Facebook.
"Людоньки порадьте" заблокировали / Скриншот "Варта 1"
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Пользователи создали резервную страницу
Администраторы "Людоньки, порадьте" рассказали, что сейчас Facebook проводит внутреннюю проверку сообщества на его соответствие стандартам. Она продлится примерно 2 недели. В настоящее время администраторы создали резервную одноименную группу. Сейчас она насчитывает лишь несколько участников. В свою очередь, у оригинального сообщества "Людоньки, порадьте" до блокирования было больше 360 тысяч подписчиков.
В сообществе участники просили о помощи и искали ответы на самые разные вопросы – от покупки трактора или утят до советов, какая гадалка лучше. В сети есть еще несколько сообществ с такими же или подобными названиями. Самое большое из них имеет 68 тысяч участников.
В группе было более 365 тысяч участников / "Варта 1"