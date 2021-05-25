З 26 травня українським авіакомпаніям та літакам заборонять польоти у повітряному просторі Білорусі. За словами мера Львова Андрія Садового, на цьому не потрібно зупинятись.

До теми Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

В аеропорті "Львів" приземлився останній білоруський літак

Садовий розповів, що 25 травня у міжнародному аеропорті "Львів" приземлився останній рейсовий літак з Білорусі.

Наше небо закрите для диктаторських режимів, але на цьому не треба зупинятись. Не уявляю, як тепер Медведчук літатиме в Кремль. Домашній арешт і закрите небо цьому точно не сприяють,

– додав міський голова.

Мер Львова зазначив, що цьогорічний травень був досить складним для "путінських колабораціоністів".

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Що передувало закриттю прямого авіасполучення з Білоруссю