Нашли друг друга: на зимней трассе лоб в лоб столкнулись 2 Renault – фото аварии
На Львовщине на трассе Схидница – Песочная 13 января произошло лобовое столкновение двух Renault – легковушки Logan и микроавтобуса Master. В результате аварии пострадали 3 человека.
ДТП произошло около 9:00 возле села Меденичи Дрогобычского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Около 9:00 на трассе Схидница – Песочная возле села Меденичи водитель легковушки Renault Logan не справился с управлением.
- Он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Master, которым управлял 44-летний львовянин.
- От удара бус съехал в кювет.
- В результате ДТП пострадали 51-летний водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка, оба – жители Запорожья.
- Также травмировался пассажир микроавтобуса – 39-летний житель Городка.
- Медики отвезли всех пострадавших в больницу.
Авария произошла на трассе Схидница - Песочная / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы сроком до 3 лет.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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