На Львовщине на трассе Схидница – Песочная 13 января произошло лобовое столкновение двух Renault – легковушки Logan и микроавтобуса Master. В результате аварии пострадали 3 человека.

ДТП произошло около 9:00 возле села Меденичи Дрогобычского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 9:00 на трассе Схидница – Песочная возле села Меденичи водитель легковушки Renault Logan не справился с управлением.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Master, которым управлял 44-летний львовянин.

От удара бус съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 51-летний водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка, оба – жители Запорожья.

Также травмировался пассажир микроавтобуса – 39-летний житель Городка.

Медики отвезли всех пострадавших в больницу.



Авария произошла на трассе Схидница - Песочная / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы сроком до 3 лет.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины