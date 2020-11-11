На Львовщине 10 ноября полицейские случайно задержали злоумышленников с килограммом марихуаны. Правоохранители хотели помочь мужчинам, но те почему-то нервничали и их автомобиль обыскали.

В машине мужчин нашли 9 пакетов с марихуаной. Приблизительный вес наркотиков – 1 килограмм. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как задержали злоумышленников

Правоохранители во время патрулирования увидели в поле между селами автомобиль Opel и 2 мужчин возле него.

Патрульные решили подъехать к мужчинам и предложить им помощь. Однако местные жители в возрасте 28 и 31 год во время общения с правоохранителями начали сильно нервничать.

Патрульные решили осмотреть машину.

Там они нашли 9 пакетов с каннабисом. Общий вес наркотиков составлял около килограмма.

Кроме того, медики установили, что один из мужчин находился в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители изъяли пакеты и направили их на экспертизу.



Полицейские увидели машину в поле и решили помочь / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчинам

Следователи открыли уголовное производство за незаконное хранение наркотиков. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 34 до 85 тысяч гривен или до 3 лет за решеткой.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают происхождение наркотиков.



Наркотики направили на экспертизу / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины