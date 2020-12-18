В Николаевском районе Львовщины суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 5-летнюю дочь. 40-летний мужчина будет отбывать наказание в тюрьме в течение 10 лет.

Девочка рассказала маме, что отец ее регулярно насиловал. Женщина обратилась в полицию, и мужчину взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

Интересно Смертельное селфи: 15-летняя львовянка погибла от удара тока – фото

Как мужчина насиловал собственную дочь

В июне 2018 года 40-летний житель села Тернополье изнасиловал собственную дочь.

Девочке в то время было всего 5 лет.

О преступлении узнала мать ребенка. Девочка рассказала, что отец насиловал ее регулярно.

Женщина обратилась в полицию, и мужчину взяли под стражу.

Мужчина отрицал, что насиловал дочь. Он настаивал, что это клевета.

По его словам, жена заявила в полицию умышленно, потому что супруги поссорилось.

Интересно! У этой семьи есть еще 3 детей. А мужчину ранее уже судили за тяжкое преступление.

Какой приговор вынес суд

Расследование и судебное рассмотрение дела об изнасиловании ребенка длилось 2,5 года. Все это время мужчина находился под стражей.

Стрыйский горрайонный суд 16 декабря признал злоумышленника виновным. Судья вынес ему приговор – 10 лет за решеткой.

Однако, по украинскому законодательству, на это решение может быть подана апелляция.