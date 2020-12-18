Насиловал 5-летнюю дочь: на Львовщине осудили горе-отца
В Николаевском районе Львовщины суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 5-летнюю дочь. 40-летний мужчина будет отбывать наказание в тюрьме в течение 10 лет.
Девочка рассказала маме, что отец ее регулярно насиловал. Женщина обратилась в полицию, и мужчину взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как мужчина насиловал собственную дочь
- В июне 2018 года 40-летний житель села Тернополье изнасиловал собственную дочь.
- Девочке в то время было всего 5 лет.
- О преступлении узнала мать ребенка. Девочка рассказала, что отец насиловал ее регулярно.
- Женщина обратилась в полицию, и мужчину взяли под стражу.
- Мужчина отрицал, что насиловал дочь. Он настаивал, что это клевета.
- По его словам, жена заявила в полицию умышленно, потому что супруги поссорилось.
Какой приговор вынес суд
Расследование и судебное рассмотрение дела об изнасиловании ребенка длилось 2,5 года. Все это время мужчина находился под стражей.
Стрыйский горрайонный суд 16 декабря признал злоумышленника виновным. Судья вынес ему приговор – 10 лет за решеткой.
Однако, по украинскому законодательству, на это решение может быть подана апелляция.
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