Насиловал собственную дочь: на Львовщине осудили горе-отца – детали
На Львовщине 21 октября Каменка-Бугский районный суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 13-летнюю дочь. За это преступление мужчина должен выплатить матери ребенка 300 тысяч гривен моральной компенсации и повести в тюрьму 9 лет.
Еще в декабре 2019 года 50-летнего жителя Радеховского района задержали по подозрению в изнасиловании своей дочери. Мужчину сразу взяли под стражу. Об этом сообщает ZAXID.NET.
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Как мужчина насиловал собственную дочь
На судебном заседании девочка рассказала, что отец насиловал ее дома дважды.
- Летом 2019 года ребенок гулял со своими друзьями на улице. Отец позвал ее домой. По словам девочки, мужчина приказал ей пойти в ванную и полностью раздеться. Девочка послушала отца. Потом он и сам разделся и изнасиловал дочь.
- Во второй раз мужчина изнасиловал ребенка в декабре 2019 года. Мужчина сказал дочери лечь возле него на кровать. Там он снял с нее белье. Девочка испугалась и убежала в комнату брата. Однако мужчина начал ругаться и приказал дочери вернуться. Она послушала отца, и он ее снова изнасиловал.
После каждого изнасилования отец просил дочь никому об этом не рассказывать. Однако девочка через некоторое время рассказала все своим друзьям, а дети передали родителям.
Об изнасиловании девочки узнали в школе. Директор рассказала матери ребенка о сексуальном насилии, которое мужчина совершал над их дочерью. Женщина обратилась в полицию и написала заявление на насильника.
Что рассказал отец-насильник
Мужчина признался, что насиловал свою дочь. Во время следственно-оперативного эксперимента злоумышленник показал правоохранителям где и как он это делал.
В суде мужчина также признал свою вину, но отметил, что во время изнасилования дочери был пьян. Злоумышленник рассказал, что он плохо помнит детали. Мужчина уверял, что проникал в тело ребенка только пальцами.
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Какой приговор вынес суд
- Судья Тарас Котормус принял во внимание признание мужчины. Однако то, что мужчина был пьян, когда насиловал дочь, считается отягчающим обстоятельством.
- Суд признал виновным мужчину в преступлении и назначил ему 9 лет за решеткой. Этот срок злоумышленнику будут считать со дня заключения его под стражу – с 24 декабря 2019 года.
- Жена подала против мужа гражданский иск, в котором попросила компенсировать моральный ущерб. Суд иск полностью удовлетворил, и теперь мужчина должен выплатить девочке 300 тысяч гривен.
- Приговор суда пока не вступил в законную силу. Это произойдет после 30 дней с момента его провозглашения.