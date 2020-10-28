На Львовщине 21 октября Каменка-Бугский районный суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 13-летнюю дочь. За это преступление мужчина должен выплатить матери ребенка 300 тысяч гривен моральной компенсации и повести в тюрьму 9 лет.

Еще в декабре 2019 года 50-летнего жителя Радеховского района задержали по подозрению в изнасиловании своей дочери. Мужчину сразу взяли под стражу. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как мужчина насиловал собственную дочь

На судебном заседании девочка рассказала, что отец насиловал ее дома дважды.

Летом 2019 года ребенок гулял со своими друзьями на улице. Отец позвал ее домой. По словам девочки, мужчина приказал ей пойти в ванную и полностью раздеться. Девочка послушала отца. Потом он и сам разделся и изнасиловал дочь.

Во второй раз мужчина изнасиловал ребенка в декабре 2019 года. Мужчина сказал дочери лечь возле него на кровать. Там он снял с нее белье. Девочка испугалась и убежала в комнату брата. Однако мужчина начал ругаться и приказал дочери вернуться. Она послушала отца, и он ее снова изнасиловал.

После каждого изнасилования отец просил дочь никому об этом не рассказывать. Однако девочка через некоторое время рассказала все своим друзьям, а дети передали родителям.

Об изнасиловании девочки узнали в школе. Директор рассказала матери ребенка о сексуальном насилии, которое мужчина совершал над их дочерью. Женщина обратилась в полицию и написала заявление на насильника.

Что рассказал отец-насильник

Мужчина признался, что насиловал свою дочь. Во время следственно-оперативного эксперимента злоумышленник показал правоохранителям где и как он это делал.

В суде мужчина также признал свою вину, но отметил, что во время изнасилования дочери был пьян. Злоумышленник рассказал, что он плохо помнит детали. Мужчина уверял, что проникал в тело ребенка только пальцами.

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