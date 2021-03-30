Насмерть сбил 23-летнего парня: суд вынес приговор водителю львовской маршрутки
Железнодорожный райсуд Львова признал водителя маршрутки №45 виновным в совершении смертельного ДТП. Мужчина насмерть сбил 23-летнего парня, который переходил дорогу.
Источник:ZAXID.NET
Авария произошла 15 августа 2017 года на улице Выговского вблизи ТВК "Южный". Водитель маршрутки ехал на большой скорости и не смог избежать столкновения.
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Парень переходил дорогу за пределами перехода
- На улице Выговского 15 августа 2017 года около 22:20 водитель маршрутки БАЗ, что курсировала по маршруту №45, сбил 23-летнего пешехода.
- Парень в то время переходил дорогу вне пешеходного перехода.
- В результате ДТП львовянин получил многочисленные травмы. Он умер на месте аварии.
- Свидетели ДТП рассказали, что парень шел в направлении пешеходного перехода.
- Водитель маршрутки сбил пешехода, когда тот уже прошел половину пути.
- Согласно показаниям свидетелей, водитель ехал со значительной скоростью.
- В суде водитель рассказал, что в момент ДТП в салоне не было пассажиров.
- Он не отрицал того, что возможно превысил скорость.
- Мужчина уверял, что не заметил пешехода и очень сожалеет о совершенном ДТП.
- В 2017 году маршрут №45 обслуживало коммунальное АТП-1.
- В приговоре суда указано, что виновник аварии сейчас является безработным, то есть он уже не работает водителем.
Водителя признали виновным в совершении ДТП
Родители парня подали гражданский иск на возмещение 1,7 миллиона гривен морального ущерба, но суд его отклонил.
Судья Железнодорожного райсуда Наталья Румилова, исследовав материалы дела, признала водителя виновным в совершении ДТП. Мужчину приговорили к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.
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