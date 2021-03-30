Железнодорожный райсуд Львова признал водителя маршрутки №45 виновным в совершении смертельного ДТП. Мужчина насмерть сбил 23-летнего парня, который переходил дорогу.

Авария произошла 15 августа 2017 года на улице Выговского вблизи ТВК "Южный". Водитель маршрутки ехал на большой скорости и не смог избежать столкновения.

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Парень переходил дорогу за пределами перехода

На улице Выговского 15 августа 2017 года около 22:20 водитель маршрутки БАЗ, что курсировала по маршруту №45, сбил 23-летнего пешехода.

Парень в то время переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП львовянин получил многочисленные травмы. Он умер на месте аварии.

Свидетели ДТП рассказали, что парень шел в направлении пешеходного перехода.

пешеходного Водитель маршрутки сбил пешехода, когда тот уже прошел половину пути.

Согласно показаниям свидетелей, водитель ехал со значительной скоростью.

В суде водитель рассказал, что в момент ДТП в салоне не было пассажиров.

Он не отрицал того, что возможно превысил скорость.

Мужчина уверял, что не заметил пешехода и очень сожалеет о совершенном ДТП.

и очень сожалеет о совершенном ДТП. В 2017 году маршрут №45 обслуживало коммунальное АТП-1.

В приговоре суда указано, что виновник аварии сейчас является безработным, то есть он уже не работает водителем.

Водителя признали виновным в совершении ДТП

Родители парня подали гражданский иск на возмещение 1,7 миллиона гривен морального ущерба, но суд его отклонил.

Судья Железнодорожного райсуда Наталья Румилова, исследовав материалы дела, признала водителя виновным в совершении ДТП. Мужчину приговорили к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Обратите внимание! Во Львове в сентябре 2019 года таксист сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил многочисленные травмы – переломы плечевой кости, челюсти и ушибы. Недавно суд обязал водителя возместить пострадавшему 250 тысяч гривен.