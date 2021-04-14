Водитель маршрутки сообщением Дрогобыч – Трускавец насмерть сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Суд решил освободить мужчину от отбывания наказания.

Водитель раскаялся в смерти ребенка и попросил суд строго его не наказывать. Родители школьницы заявили, что не имеют к мужчине претензий.

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Девочка умерла в больнице

В Дрогобыче 11 ноября 2020 года около 8:20 водитель автобуса сообщением Дрогобыч – Трускавец, 49-летний житель района, сбил 13-летнюю девочку.

В то время ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии школьница получила тяжелые травмы. Медики отвезли девочку в больницу.

Однако ребенок все же умер в медучреждении, несмотря на усилия врачей спасти ей жизнь.



Водитель автобуса насмерть сбил школьницу / Фото полиции Львовщины

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Как происходило судебное заседание

Во время судебного заседания 12 апреля водитель заявил, что полностью признает свою вину. Он рассказал, что, отъезжая от остановки, увидел девочку, которая шла по тротуару. Однако мужчина не заметил, что ребенок начал переходить дорогу, поэтому столкновения избежать не удалось. Водитель попросил суд строго его не наказывать, ведь он намерен возместить родителям погибшей компенсацию. Также мужчина рассказал, что имеет на иждивении родителей-инвалидов.

Родители погибшей школьницы рассказали, что водитель не возместил им ущерб. Однако они не имеют к нему претензий, ведь планируют взыскать компенсацию со страховой компании. Родители не отрицали возможности назначения виновнику ДТП наказания без заключения.

Судья Дрогобычского райсуда Руслана Курус обратила внимание на то, что водитель совершил ДТП по неосторожности, извинился перед родителями погибшей и искренне раскаялся. Суд назначил мужчине 5 лет заключения. Однако его сразу освободили от отбывания наказания, назначив взамен 2 года испытательного срока.



Суд освободил мужчину от отбывания наказания / Фото полиции Львовщины