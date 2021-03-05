Настоящие сокровища: львовские таможенники изъяли большую коллекцию старинных монет – фото
Сотрудники Галицкой таможни нашли в почтовом отправлении из Великобритании коллекцию старинных монет. Древнейшая из них – монета Пизанской республики, датированная 1727 годом.
Монеты обнаружили таможенники поста "Львов – почтовый". Всю коллекцию изъяли.
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Вместо инструментов таможенники нашли старинные монеты
- Почтовое отправление присылали из Великобритании в Киев.
- Отправитель в таможенной декларации указал, что пересылает инструменты, кухонные товары, аксессуары для одежды и тому подобное.
- Однако при осмотре таможенники нашли 36 незадекларированных монет.
- Среди них 4 были современными, а 32 – древними.
- Древнейшей оказалась монета "SVP OMNES SPESIOSA" Пизанской Республики, датированная 1727 годом.
- Также в коллекции были монеты итальянских республик XVI – XVIII веков, американского континента, бывших колоний Великобритании и др.
- Многие монеты имели изображения, однако названия и датировки не просматривались.
Таможенники нашли 36 монет / Фото Гостаможслужбы Украины
Монеты имеют культурную ценность
По предварительной оценке экспертов, монеты имеют историческую, нумизматическую и культурную ценность. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. За недекларирование товаров контрабандисту может грозить штраф в размере 100% стоимости монет с их последующей конфискацией.
Все незадекларированные монеты изъяли. Вскоре дело направят в суд.
Всю коллекцию изъяли / Фото Гостаможслужбы Украины
Дело направят в суд / Фото Гостаможслужбы Украины
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