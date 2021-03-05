Сотрудники Галицкой таможни нашли в почтовом отправлении из Великобритании коллекцию старинных монет. Древнейшая из них – монета Пизанской республики, датированная 1727 годом.

Монеты обнаружили таможенники поста "Львов – почтовый". Всю коллекцию изъяли. Интересно На Львовщине таможенники изъяли партию капучино более чем на миллион гривен: фото Вместо инструментов таможенники нашли старинные монеты Почтовое отправление присылали из Великобритании в Киев.

Отправитель в таможенной декларации указал, что пересылает инструменты, кухонные товары, аксессуары для одежды и тому подобное.

Однако при осмотре таможенники нашли 36 незадекларированных монет.

Среди них 4 были современными, а 32 – древними.

Древнейшей оказалась монета "SVP OMNES SPESIOSA" Пизанской Республики, датированная 1727 годом.

Также в коллекции были монеты итальянских республик XVI – XVIII веков, американского континента, бывших колоний Великобритании и др.

Многие монеты имели изображения, однако названия и датировки не просматривались.

Таможенники нашли 36 монет / Фото Гостаможслужбы Украины Монеты имеют культурную ценность По предварительной оценке экспертов, монеты имеют историческую, нумизматическую и культурную ценность. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. За недекларирование товаров контрабандисту может грозить штраф в размере 100% стоимости монет с их последующей конфискацией. Все незадекларированные монеты изъяли. Вскоре дело направят в суд.

Всю коллекцию изъяли / Фото Гостаможслужбы Украины

Дело направят в суд / Фото Гостаможслужбы Украины