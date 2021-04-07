В поселке Шкло Яворовского района 7 апреля водитель маршрутки сообщением Львов – Шкло набросился с оскорблениями на участника войны на Донбассе. Водитель не хотел везти мужчину по удостоверению инвалида войны, поэтому начал кричать и называть его свиньей.

Во Львове на время карантина весь городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок, то есть все льготы отменили. Этим пользуются наглые водители пригородных автобусов, хоть льготы в области продолжают действовать.

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Водитель не хотел везти АТОвца по удостоверению

Инцидент произошел утром 7 апреля в поселке Шкло. Отец журналистки 24 канала Василий Минджоса ехал на работу во Львов. Он был участником боевых действий на Донбассе, поэтому имел удостоверение инвалида войны.

Водитель маршрутки не хотел везти АТОвца по удостоверению. Василий Минджоса дал водителю 10 рублей за проезд по Львову, ведь в городе отменили льготы на проезд на время карантина, а маршрутка едет на Главный железнодорожный вокзал. В ответ водитель бросил в АТОвца деньги и начал кричать.

Идти садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины",

– заявил рулевой.

Василий Минджоса ответил, что платит только за то, за что должен заплатить. После этого водитель начал оскорблять АТОшника и называть его свиньей.



Инцидент произошел в автобусе сообщением Шкло – Львов / Фото Василия Минджоси

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Правоохранители посоветовали АТОвцу написать заявление

В Новояворовске в маршрутку зашли правоохранители, ведь во время карантина они вынуждены тщательно проверять соблюдение противоэпидемических норм. Василий Минджоса рассказал им об инциденте, который случился в маршрутке. В то время водитель продолжал ругаться. Полицейские посоветовали АТОвцу написать на руководителя заявление. Однако он не мог этого сделать, потому что спешил на работу.

Стыдно уже удостоверение вытаскивать. Проще заплатить чем каждый раз выслушивать крики и оскорбления при пассажирах,

– рассказал Василий Минджоса.

Такая ситуация случается уже не впервые. С тех пор как во Львове отменили льготы, водители областных автобусов постоянно требуют деньги от льготников.

Обратите внимание! Недавно на Львовщине произошла похожая история – водитель автобуса сообщением Битля – Львов выгнал из салона дочь погибшего воина АТО Диану Минько. Мужчина также не хотел везти девушку по удостоверению.



Водитель набросился на АТОвца с оскорблениями / Фото Василия Минджосы