Мэр Львова Андрея Садовый сообщил, что произошла "большая беда на полумарафоне". Скоропостижно скончался один из участников мероприятия.
Заметьте Умер 18-летний футболист Виктор Марселл Гегедюш – он потерял сознание во время тренировки
Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть,
– написал Садовый.
Мэр Львова пообещал рассказать детали трагедии во время брифинга, который состоится в 12:00.
Садовый также выразил соболезнования родным и близким парня.
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