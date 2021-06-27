Мэр Львова Андрея Садовый сообщил, что произошла "большая беда на полумарафоне". Скоропостижно скончался один из участников мероприятия.

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Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть,

– написал Садовый.

Мэр Львова пообещал рассказать детали трагедии во время брифинга, который состоится в 12:00.

Садовый также выразил соболезнования родным и близким парня.

Обратите внимание! Во Львове 27 июня проходит 6-й полумарафон. По этому случаю в городе перекрыли примерно 30 улиц.

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