Не добежал 200 метров: во Львове во время марафона умер 23-летний парень
27 июня 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:телеграмм Андрея Садового
Во Львове в воскресенье, 27 июня, во время марафона скончался один из участников – 23-летний парень. Ему оставалось добежать лишь 200 метров.
Мэр Львова Андрея Садовый сообщил, что произошла "большая беда на полумарафоне". Скоропостижно скончался один из участников мероприятия.
Заметьте Умер 18-летний футболист Виктор Марселл Гегедюш – он потерял сознание во время тренировки
Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть,
– написал Садовый.
Мэр Львова пообещал рассказать детали трагедии во время брифинга, который состоится в 12:00.
Садовый также выразил соболезнования родным и близким парня.Обратите внимание! Во Львове 27 июня проходит 6-й полумарафон. По этому случаю в городе перекрыли примерно 30 улиц.
Новость дополняется