Возле Львова 17 января патрульные задержали водителя, который предоставил им поддельные водительские права. Мужчина признался, что купил их за 100 долларов, потому что не хотел пересдавать экзамен на вождение.

Инцидент произошел около 23:00 на 10 километре трассы Западный обход Львова. Мужчине грозит ограничение свободы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине авто вылетело в кювет с заснеженной трассы: 23-летний водитель погиб – фото Как у водителя обнаружили поддельные документы Около 23:00 на 10 километре трассы Западный обход Львова патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД.

Водитель предоставил документы для рассмотрения дела об административных правонарушениях.

Патрульные в базе данных увидели, что серия и номер удостоверения принадлежат документу на другую фамилию.

А удостоверение этого водителя изъяли еще в 2016 году за управление в состоянии опьянения.

На документе, который предоставил 48-летний мужчина, были и другие признаки подделки.

Патрульные вызвали на место происшествия следователей.

Львовянин сознался, что приобрел это удостоверение за 100 долларов, чтобы не пересдавать экзамены для возвращения прав.

Мужчина купил водительское удостоверение за 100 долларов / Фото патрульной полиции Львовщины Что грозит мужчине Правоохранители квалифицировали произошедшее как сознательное использование поддельного документа. Такое преступление наказывается штрафом до 850 гривен, арестом на срок до 5 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.