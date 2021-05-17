В городском бюджете немного не хватает денег для погашения работ за 2020 год. В этом году их впервые будут направлять не только на Львов, Винники и Брюховичи, но и на другие населенные пункты, которые вошли в состав Львовской ОТО.

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Почему Львов планирует взять кредит

Львов планирует заключить договоры о заимствовании с "Укргазбанком" и "Государственным экспортно-импортным банком Украины". Город хочет получить 390 миллионов гривен кредита. Постановление о заимствовании, вероятно, рассмотрят 20 мая на заседании Львовского горсовета. Перед тем его будут рассматривать в профильных депутатских комиссиях.

По словам главы постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета ЛГС Натальи Шелестак, в горсовете пока не было обсуждения относительно этого постановления.

Мы не можем закрыть многие вопросы по бюджету развития. Речь идет и о погашении долгов за 2020 год. Я против кредита, но мы не можем оставить все, как есть. А есть примерно 165 миллионов гривен долга за выполненные работы по Львову за прошлый год,

– отметила чиновница.

Шелестак добавила, что также есть большой долг за работы в Винниках, но его еще не присоединили. Кроме этого, есть долги за работы на других территориях Львовской ОТО. По словам чиновницы, это"просто сумасшедшие суммы".

Интересно! Львовский горсовет в марте частично принял бюджет развития на 2021 год. Уже в апреле ЛГС принял остальную часть бюджета. Общий объем бюджета развития – свыше 3 миллиардов гривен.

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Город планирует одолжить 390 миллионов гривен

Львов планирует взять у "Укргазбанка" 220 миллионов гривен кредита. Заимствование город получит на 5 лет. Процентная ставка за пользование кредитными средствами является меняемой. Ее рассчитывают исходя из учетной ставки Нацбанка Украины в размере 7,5% годовых плюс 2,5% годовых маржи и плюс 1,3% годовых комиссии. Однако процентная ставка составит не больше 17% годовых.

В свою очередь, у "Государственного экспортно-импортного банка Украины" Львов планирует одолжить 170 миллионов гривен.

Обратите внимание! В 2021 году почти миллиард гривен бюджетных средств предусмотрели на уплату долговых гарантий и лизинга. В конце декабря Совет Львовской ОТО утвердил бюджет территориальной общины на 2021 год. Доходы бюджета составляют более 11,14 миллиарда гривен, а расходы – более 10,69 миллиарда гривен.