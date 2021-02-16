Онкологи Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра удалили 47-летней женщине опухоль весом более 30 килограммов. Операция, которая длилась 6 часов, прошла успешно.

Сначала пациентка, 47-летняя жительница Ивано-Франковской области, думала, что просто набрала вес. Однако у нее диагностировали редкую опухоль брюшной полости – липосаркому.

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Как у пациентки диагностировали липосаркому

По словам генерального директора онкоцентра Игоря Ковальчука, еще 2 года назад у пациентки начал увеличиваться живот. Однако женщина не обращала внимания на тревожные симптомы.

К нам, в Львовский онкоцентр, обратилась пациентка в возрасте 47 лет. Два года назад у нее начал расти живот. Особое значение она этому не придала, так как считала, что набрала только лишний вес,

– рассказал Ковальчук.

К своему семейному врачу женщина пришла в январе 2021 года. Во время ультразвукового обследования медики обнаружили огромную опухоль в животе. По совету врача пациентка обратилась к хирургам Львовского онкологического центра. И уже через несколько дней медики провели все необходимые обследования и подготовили больную к операции

Из-за опухоли женщина не могла дышать и есть

По информации ZAXID.NET, заведующий отделением абдоминальной хирургии онкоцентра Мирон Огорчак рассказал, что пациентка обратилась к врачам только тогда, когда ей стало трудно ходить, дышать и есть.

"У пациентки обнаружили опухоль забрюшинного пространства, которая практически заполнила всю брюшную полость. Она сжимала органы брюшной полости. Женщина знала, что у нее опухоль, но боялась идти к врачам. Пришла только тогда, когда опухоль уже не давала ей нормально жить", – рассказал Огорчак.

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Как происходила операция

Женщину прооперировали в начале февраля 2021 года. В состав операционной бригады вошли завотделением Мирон Огорчак, хирурги Юрий Ковальчук и Петр Гиря, анестезиолог Татьяна Новицкая, анестезистка Ирина Бардашевская, операционная медсестра Анна Когут. Операция по удалению липосаркомы длилась более 6 часов.

Медикам удалось успешно удалить гигантскую опухоль весом более 30 килограммов. Благодаря успешно проведенной операции прогноз у пациентки, по словам врачей, хороший. Однако она должна регулярно проходить консультации у онколога. 15 февраля женщину выписали из онкоцентра домой.