Правоохранители 27 ноября провели обыск в Международном аэропорту "Львов". По мнению мэра Львова Андрея Садового, "кому-то очень сильно не нравится", что на Львовском аэродроме работают успешные менеджеры.

Обыск во Львовском аэропорту продолжался в течение 10 часов. Следственные действия происходили в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад. Об этом в фейсбуке сообщила прессслужба Международного аэропорта "Львов".

Интересно Если государство примет решение о локдаун, то его должны выполнять все, – Садовый

Что известно об обыске в аэропорту "Львов"

Уголовное производство относительно деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг открыли еще в 2018 году.

Проведение следственных действий происходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад о деятельности аэропорта в области предоставления рекламных услуг – одного из уставных видов деятельности аэропорта,

– сообщила пресс-служба аэропорта.

В течение 2019 – 2020 годов аэропорт "Львов" дважды предоставлял документы в рамках уголовного производства. Также аэродром последовательно и аргументированно доказывал правомерность предоставления рекламных услуг. Аэропорт "Львов" привлек специалистов и получил научное заключение, которое подтвердило законность осуществления рекламной деятельности. Однако следствие проигнорировало доказательства, которые предоставил аэродром.

Во время обысков следователи изъяли документы

В пресс-службе аэропорта рассказали, что целью уголовного судопроизводства является не "установление истины по делу", а препятствование работе. Ведь правоохранители принудительно изъяли документы, которые не указаны в постановлении следственного судьи об обыске.

Адвокаты и юристы уверены, что юридические перспективы в данном деле отсутствуют. Именно поэтому, по словам прессслужбы аэропорта "Львов", цель этого уголовного производства – препятствование деятельности аэропорта.

"Кажется, кому-то очень нужно установить операционный контроль над государственным предприятием с достаточным финансовым обеспечением", – добавила пресс-служба аэропорта.

Читайте также Каждая каденция – это американские горки, – Садовый о мэрстве и мусороперерабатывающем заводе

Садовый отреагировал на обыски в аэропорту "Львов"

Мэр Львова прокомментировал обыск во Львовском аэропорту на своей странице в фейсбук.

Нашему государству не нужны успешные менеджеры. К такому выводу можно прийти, если попытаться разобраться в том, что происходит сейчас во Львовском аэропорту,

– заявил городской голова.

Садовый добавил, что директора аэропорта Татьяну Романовскую обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах аэропорта. Однако по мнению мэра Львова, причиной обысков является то, что"кому-то не нравится, что менеджмент в Украине может быть успешным".

Городской голова отметил, что в 2019 году аэропорт "Львов" принял более 2 миллионов пассажиров, а сейчас, в период пандемии коронавирус, руководство аэропорта делает все, чтобы "удержать работников и дать людям возможность кормить свои семьи".

"Неоднократно аэропорт хотели забрать в концессию – не получилось. Теперь, очевидно, хотят заменить руководителя. Все, кто знают Татьяну Романовскую, хорошо понимают, что этой женщине хватит силы пережить все эти нападки. Таня, с вами правда и львовяне!" – подытожил Садовый.