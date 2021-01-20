Во Львове в 2021 году можно будет сдать ненужную елку на утилизацию несколькими способами – привезти на компостерную площадку, сдать в мобильный пункт приема или просто оставить возле мусорных контейнеров. Мэр города Андрей Садовый напомнил львовянам адреса всех мест, где принимают лесных красавиц.

На компостерную площадку, расположенную на улице Пластовой, можно привезти елку в любое время суток. В свою очередь, мобильные пункты приема будут работать с 25 января. Об этом Садовый рассказал на своей фейсбук-странице.

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Где во Львове можно сдать елку на переработку

Садовый советует львовянам, которые в этом году имели дома живые новогодние елки, сдавать их на утилизацию.

Есть время украшать елку, а есть время ее разбирать. Можно затягивать этот момент до Сретения, но рано или поздно все равно придется потрудиться. И не побейте игрушки – будут на следующий год! Мы во Львове на этот раз использовали прошлогоднюю иллюминацию, и не пожалели,

– отметил мэр города.

На компостерную площадку "Зеленый Город" новогоднюю красавицу можно привезти в любое время суток. Она работает ежедневно. По мнению Садового, это будет хорошей возможностью посмотреть, как происходит процесс компостирования.

Также елку можно сдать на в ЛКП "Зеленый Львов" на улице Замарстыновской, 167А. Однако нужно помнить, что предприятие работает с 9:00 до 18:00.

Во Львове 25 и 26 января с 11:00 до 15:00 будут работать мобильные пункты сбора:

улица Владимира Великого, 14 а (вход в кинотеатр "Сокол", что в парке "Ореховая роща")

улица Выговского, 34 (Железнодорожная районная администрация)

улица Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка")

проспект Черновола, 93 (на площади перед ТЦ "Арсен")

улица Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы).

Однако это еще не все места, где львовяне могут сдать елку на утилизацию. Также 27 января до 14:00 можно оставить деревья возле контейнерных площадок. Коммунальные службы их заберут и передадут на утилизацию.