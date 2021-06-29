Пострадавший обратился за помощью к врачам. Медики в свою очередь вызвали полицию.

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Водитель Toyota выстрелил в пассажира

Медики 28 июня позвонили правоохранителям и рассказали, что к ним обратился за помощью 37-летний житель одного из сел Золочевского района.

Врачи диагностировали у него ранение левой щеки.

Пострадавший отметил, что примерно в 21:00, между водителем машины Hyundai Santa FE, пассажиром которой он был, возник конфликт с водителем Toyota Camry.

Во время ссоры водитель Toyota произвел выстрел из неизвестного оружия, попав ему в лицо.

К раскрытию преступления привлекли патрульных, оперативников криминальной полиции и сотрудников других подразделений полиции.

Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители установили, что к совершению преступления был причастен 44-летний житель города Броды. В те же сутки его задержали. Вскоре мужчине сообщат о подозрении в хулиганстве.

Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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