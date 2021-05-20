Инцидент произошел в 8:00 на улице Гетьмана Мазепы. О драке водителей сообщили свидетели происшествия в телеграм-канале "Варта 1".

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Водители одного маршрута не поделили пассажиров

В 8:00 на улице Гетьмана Мазепы подрались водители пригородного маршрута №184. Очевидец события рассказала, что автобус одного водителя начал обгонять и подрезать другого.

Водитель моей маршрутки остановился, тот, соответственно, тоже. Подойдя к нашей маршрутке, он открыл дверь водителя и начал его бить и сразу забрал ключи. Маршрутка начала просто катиться, водитель быстро среагировал и пытался остановить транспорт,

– отметила пассажирка одной из маршруток.

Водитель, которого избили, выбежал за ключами, однако его коллега уже уехал. Пострадавший вызвал на место происшествия полицию.

Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что правоохранители поехали за водителем, который забрал ключи, в направлении Рудного. После этого полицейские вместе с ним вернулись на место инцидента. Обих водителей доставили в Шевченковский отдел полиции. Однако там пострадавший передумал писать заявление на своего нападающего.

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Мужчин отстранили от работы

Пригородный маршрут №184 сообщением Рудное – улица Щурата обслуживает перевозчик "Успех БМ". Директор управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий рассказал, что уже разговаривал с руководством компании. Сейчас перевозчик выясняет все обстоятельства происшествия.

"На маршруте задействованы 14 автобусов, которые курсируют по достаточно плотному графику. Очевидно, они попали в пробку и сместился график движения. Перевозчик отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств", – добавил Рудницкий.

По словам чиновника, мужчин привлекут к дисциплинарной ответственности. Им могут выписать выговор или уволить.