Во Львове 51-летний мужчина избил адвоката жены / Фото из открытых источников

Во Львове 51-летний мужчина набросился с кулаками на адвоката своей жены. Домашнему насильнику не понравился исход судебного заседания: ему запретили приближаться к жене и детям.