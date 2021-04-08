Не понравилось решение суда: во Львове домашний насильник избил адвоката жены
Во Львове 51-летний мужчина набросился с кулаками на адвоката своей жены. Домашнему насильнику не понравился исход судебного заседания: ему запретили приближаться к жене и детям.
Источник:Львовская облпрокуратура
Вскоре состоится судебное заседание по этому делу. Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд.
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Мужчина избил адвокаты после суда
- В конце февраля во Львове состоялось судебное заседание в отношении 51-летнего мужчины, который совершал домашнее насилие над своей женой и дочерью.
- По решению суда, львовянину выдали ограничительное предписание, которое запрещает ему приближаться к жене и дочери ближе, чем на 50 метров.
- Также ему запретили любое общение с ними, в том числе по телефону, или другими средствами связи.
- После завершения заседания мужчина был очень недоволен результатом рассмотрения дела и действиями адвоката бывшей жены.
- Он напал на правозащитника и несколько раз ударил его в разные части тела.
- Адвокат получил легкие телесные повреждения.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы
Злоумышленнику сообщили о подозрении за нанесение телесных повреждений человеку, что оказывает правовую помощь. Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Прокуроры направили обвинительный акт в суд.
Если вину мужчины докажут в ходе судебного заседания, ему может грозить ограничение или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
Физическое или психологическое насилие против женщин / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
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