У других нарушителей правоохранители обнаружили каннабис, порошкообразное вещество, похожее на наркотики, и весы для фасовки. Во всех случаях патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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У скутериста нашли 2 пакета наркотиков

На улице Владимира Великого патрульные остановили скутер Suzuki.

Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не пропустил пешехода.

Правоохранители заметили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Однако он отказался пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Во время проверки у водителя обнаружили 2 пакета с, вероятно, наркотическими веществами – белым порошком и каннабисом.

Патрульные составили на него постановление за "управление транспортным средством водителем, лишенным такого права".

Кроме этого, на мужчину составили протокол за повторное в течение года управление в состоянии опьянения.



У скутериста нашли 2 пакета с подозрительными веществами / Фото патрульной полиции

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Наркотики были и у другого водителя скутера

На улице Антоновича патрульные остановили водителя скутера за нарушение правил дорожного движения.

При составлении админматериалов у полицейских возникло подозрение, что 26-летний мужчина пытается скрыть содержимое багажника.

Поэтому правоохранители провели поверхностную проверку транспортного средства.

В сумке багажника патрульные нашли порошкообразное и вещество растительного происхождения, похожие на наркотические, веса и несколько полиэтиленовых пакетов.



У еще одного скутериста нашли наркотики / Фото патрульной полиции

Патрульные обнаружили каннабис в купюре

На улице Пулюя возле гаражного кооператива патрульные заметили конфликт между мужчинами.

Они громко спорили и ругались.

После замечания полицейских мужчины начали подозрительно себя вести.

Вблизи на бетонной конструкции патрульные заметили купюру.

На ней было вещество, похожее на наркотическое.

Один из мужчин признался, что это каннабис, и наркотики принадлежат ему.

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Третий случай произошел на улице Пулюя / Фото патрульной полиции