Не пропустил пешехода: во Львове случайно задержали скутериста под наркотиками – фото
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Львовские патрульные 29 июня задержали 3 человек с наркотиками. В частности, они случайно остановили скутериста, который не пропустил пешехода. При осмотре у него нашли 2 пакета с, вероятно, запрещенными веществами.
У других нарушителей правоохранители обнаружили каннабис, порошкообразное вещество, похожее на наркотики, и весы для фасовки. Во всех случаях патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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У скутериста нашли 2 пакета наркотиков
- На улице Владимира Великого патрульные остановили скутер Suzuki.
- Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не пропустил пешехода.
- Правоохранители заметили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
- Однако он отказался пройти освидетельствование в медицинском учреждении.
- Во время проверки у водителя обнаружили 2 пакета с, вероятно, наркотическими веществами – белым порошком и каннабисом.
- Патрульные составили на него постановление за "управление транспортным средством водителем, лишенным такого права".
- Кроме этого, на мужчину составили протокол за повторное в течение года управление в состоянии опьянения.
У скутериста нашли 2 пакета с подозрительными веществами / Фото патрульной полиции
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Наркотики были и у другого водителя скутера
- На улице Антоновича патрульные остановили водителя скутера за нарушение правил дорожного движения.
- При составлении админматериалов у полицейских возникло подозрение, что 26-летний мужчина пытается скрыть содержимое багажника.
- Поэтому правоохранители провели поверхностную проверку транспортного средства.
- В сумке багажника патрульные нашли порошкообразное и вещество растительного происхождения, похожие на наркотические, веса и несколько полиэтиленовых пакетов.
У еще одного скутериста нашли наркотики / Фото патрульной полиции
Патрульные обнаружили каннабис в купюре
- На улице Пулюя возле гаражного кооператива патрульные заметили конфликт между мужчинами.
- Они громко спорили и ругались.
- После замечания полицейских мужчины начали подозрительно себя вести.
- Вблизи на бетонной конструкции патрульные заметили купюру.
- На ней было вещество, похожее на наркотическое.
- Один из мужчин признался, что это каннабис, и наркотики принадлежат ему.
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Третий случай произошел на улице Пулюя / Фото патрульной полиции