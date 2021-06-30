Не пропустил пешехода: во Львове случайно задержали скутериста под наркотиками – фото

30 июня 2021 , 12:53
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Патрульная полиция Львовщины

Львовские патрульные 29 июня задержали 3 человек с наркотиками. В частности, они случайно остановили скутериста, который не пропустил пешехода. При осмотре у него нашли 2 пакета с, вероятно, запрещенными веществами.

У других нарушителей правоохранители обнаружили каннабис, порошкообразное вещество, похожее на наркотики, и весы для фасовки. Во всех случаях патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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У скутериста нашли 2 пакета наркотиков

  • На улице Владимира Великого патрульные остановили скутер Suzuki.
  • Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не пропустил пешехода.
  • Правоохранители заметили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
  • Однако он отказался пройти освидетельствование в медицинском учреждении.
  • Во время проверки у водителя обнаружили 2 пакета с, вероятно, наркотическими веществами – белым порошком и каннабисом.
  • Патрульные составили на него постановление за "управление транспортным средством водителем, лишенным такого права".
  • Кроме этого, на мужчину составили протокол за повторное в течение года управление в состоянии опьянения.


У скутериста нашли 2 пакета с подозрительными веществами / Фото патрульной полиции

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Наркотики были и у другого водителя скутера

  • На улице Антоновича патрульные остановили водителя скутера за нарушение правил дорожного движения.
  • При составлении админматериалов у полицейских возникло подозрение, что 26-летний мужчина пытается скрыть содержимое багажника.
  • Поэтому правоохранители провели поверхностную проверку транспортного средства.
  • В сумке багажника патрульные нашли порошкообразное и вещество растительного происхождения, похожие на наркотические, веса и несколько полиэтиленовых пакетов.


У еще одного скутериста нашли наркотики / Фото патрульной полиции

Патрульные обнаружили каннабис в купюре

  • На улице Пулюя возле гаражного кооператива патрульные заметили конфликт между мужчинами.
  • Они громко спорили и ругались.
  • После замечания полицейских мужчины начали подозрительно себя вести.
  • Вблизи на бетонной конструкции патрульные заметили купюру.
  • На ней было вещество, похожее на наркотическое.
  • Один из мужчин признался, что это каннабис, и наркотики принадлежат ему.

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Третий случай произошел на улице Пулюя / Фото патрульной полиции

Автор: Ольга Котів