В Трускавце на Львовщине торжественно зажгли главную елку. Однако, здесь не обошлось без инцидентов – во время торжеств с лесной красавицы начал идти густой дым. Эти события произошли в канун святого Николая, 18 декабря.

В Трускавце с главной елки пошел дым: детали

Елку торжественно открывали на центральной площади города. Мероприятие сопровождалось небольшим концертом, танцами и театральным действом. Об этом сообщает местное издание "Варто-Галицкие новости".

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Зажжение главной елки в Трускавце / Фото издание "Варто-Галицкие новости"

Когда организаторы попытались включить гирлянды, с елки пошел дым. Поэтому освещение выключили. После было еще несколько попыток, но каждый раз результат был аналогичным.

По словам начальника отдела культуры Трускавецкого горсовета Татьяны Татомир, произошло короткое замыкание. На место вызвали соответствующую службу. До 19 декабря систему освещения пообещали починить.

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После инцидента на место вызвали соответствующую службу / Фото издания "Варто-Галицкие новости"

Добавим, что в Киеве во время зажжения главной елки Украины также загорелись гирлянды, правда, не на самой елке, а рядом. Пожарные, работавшие на месте, возгорание быстро ликвидировали. Поэтому торжества даже не прекращали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.