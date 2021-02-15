Увольнять не будут: в НУ ЛП рассказали, что грозит преподавателю за показ порно на контрольной
Преподавателя Национального университета "Львовская политехника" Дмитрия Зербино в декабре 2020 года обвинили в показе порнографических изображений во время контрольной работы. В вузе заявили, что пока увольнять преподавателя не планируют.
Источник:Hromadske
Скандал разгорелся после заявления выпускницы Львовской политехники Натальи Киндратив по несколько странной методике преподавания, которую разработал Зербино. Ему выписали выговор за "неапробированные материалы".
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Что рассказали в "Львовской политехнике"
Руководитель центра коммуникаций НУ "Львовская политехника" Наталья Павлишин рассказала, что сейчас преподаватель продолжает работать в вузе. Однако в учебном заведении после инцидента создали комиссию для проверки работы Зербино. На время работы комиссии преподавателя временно отстранили от работы.
В ее состав вошли представители университетской комиссии по этике, специалисты по кафедре педагогики, по информационному обеспечению и юристы. Члены комиссии проанализировали методику преподавания и решили выписать Зербино выговор за использование неапробированных учебных материалов.
Директор Института компьютерных наук, где преподает Зербино, заведующий кафедрой и председатель научно-методической комиссии также получили предупреждение от комиссии.
Коротко про скандал во "Львовской политехнике"
- Выпускница "Львовской политехники" Наталья Киндратив рассказала, что студенты первого курса Института компьютерных наук вуза получили контрольную работу, в которой демонстрировались порнографические изображения за правильные ответы.
- Их показывали в программе, которую преподаватель разработал для тестирования студентов.
- В разговоре с ним студенты говорили, что им еще не исполнилось 18 лет. Однако Зербино уверен, что это "релаксирующие изображения", которые соответствуют японской методике обучения. Однако сам преподаватель, по его словам, их не видел.
- Несмотря на скандал, который разгорелся во "Львовской политехнике", многие студенты поддержали Зербино.
- Они рассказали, что характер изображений каждый студент может выбрать сам. Вместо порноизображений, например, можно выбрать фото природы.
- Эти студенты уверены, что такого хорошего преподавателя, как Зербино, "еще надо поискать".
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