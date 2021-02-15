Преподавателя Национального университета "Львовская политехника" Дмитрия Зербино в декабре 2020 года обвинили в показе порнографических изображений во время контрольной работы. В вузе заявили, что пока увольнять преподавателя не планируют.

Скандал разгорелся после заявления выпускницы Львовской политехники Натальи Киндратив по несколько странной методике преподавания, которую разработал Зербино. Ему выписали выговор за "неапробированные материалы".

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Что рассказали в "Львовской политехнике"

Руководитель центра коммуникаций НУ "Львовская политехника" Наталья Павлишин рассказала, что сейчас преподаватель продолжает работать в вузе. Однако в учебном заведении после инцидента создали комиссию для проверки работы Зербино. На время работы комиссии преподавателя временно отстранили от работы.

В ее состав вошли представители университетской комиссии по этике, специалисты по кафедре педагогики, по информационному обеспечению и юристы. Члены комиссии проанализировали методику преподавания и решили выписать Зербино выговор за использование неапробированных учебных материалов.

Директор Института компьютерных наук, где преподает Зербино, заведующий кафедрой и председатель научно-методической комиссии также получили предупреждение от комиссии.